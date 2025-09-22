Ryanair o el secreto del «bonus»

Estas dos últimas semanas la España aeronáutica se ha sobresaltado ante el penúltimo pronunciamiento en contra de Ryanair a Aena. El resumen sería el siguiente: «O nos dejan las tasas aeroportuarias como estaban, o nos vamos a otra parte». O lo que es lo mismo: Ryanair retirará tres millones de asientos de ciertos aeropuertos secundarios españoles en caso de que Aena - operador de los 46 aeropuertos y dos helipuertos nacionales - siga con su plan de incremento de canon por cliente. Un argumentario tan impecable como inexacto: dicha variación es propuesta por el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) II y aprobada por Consejo de Ministros. No por un Consejo de Administración de entidad privada.

No es lo único en lo que los irlandeses ocultan la realidad: el incremento propuesto - 0,68 € por pasajero y viaje- es mucho menor que el sufrido por la compañía en el resto de Europa. Para que el lector se haga una idea del problema, los aeropuertos ingleses tienen unas tasas de 27,49 £ por viajante y trayecto. Siendo exactos, la cantidad a cobrar por pasajero sería de 11,03 € por despegue y aterrizaje. Menos de la mitad que en Inglaterra.

Llegados a este punto, pocos podrían entender el conflicto. Hay más que ahorrar plantándose en el Reino Unido que en España. Pero Ryanair no puede: se trata de su mercado madre. Objetivamente también existe una poderosa razón para no hacerlo: Michael O’Leary - consejero delegado de Ryanair Group - y Eddie Lawson - consejero delegado de Ryanair DAC, la principal aerolínea del grupo - tienen firmados unos jugosos «bonus» o incentivos en metálico y acciones. En el caso del primero, un paquete de 10 millones de opciones sobre acciones concedidas en 2019 a un precio de 11,12 euros. Solo podrá cobrarlas si antes de marzo de 2028 Ryanair alcanza un beneficio neto anual superior a 2.200 millones de euros. Además, O’Leary posee directamente 44 millones de acciones ordinarias de la compañía, lo que lo convierte en uno de sus principales accionistas individuales. Por ello, cada euro o libra de rentabilidad ganada importa y acerca a O’Leary a su objetivo. Por la misma razón de que hace mucho tiempo que el pasajero ya no es visto como un cliente, sino como un ente a quien sacar dinero sin escrúpulos. Cada viajero es un limón a exprimir para los dos ejecutivos irlandeses. Quienes descubrieron antes que nadie que un avión también podría ser un supermercado, una tienda de lujo o un restaurante. La cuestión es facturar. En 2019 generaba, de media, 57 euros de ingresos; en 2024 ya alcanzaba los 70 euros. En 2024, transportar a ese pasajero le costó a Ryanair 62 euros, de los que 26 se van en combustible y 36 en todo lo demás: salarios, mantenimiento, tasas aeroportuarias. Un negocio rentable - muy rentable - si la masa crítica de interesados en viajar a un determinado lugar se mantiene. Así es como Ryanair se mantiene en el «top» de compañías de rentabilidad en transporte de personas: ocho euros por usuario. Que multiplicado por los 200 millones de clientes declarados en 2024 más sus extras, arrojó ese año un resultado en cuanto a flujos de explotación de 3.400 millones de euros.

Y aquí radica el problema: Aena se enfrenta a un monstruo. Probablemente, al animal más solvente - 3.900 millones en efectivo, una «ratio» de deuda más que controlada producto de la renovación constante de su flota por aviones de relativo bajo consumo, lo que a la larga la hará más rentable todavía - que campea por los aeropuertos europeos. Y el gestor español lo sabe: su gran debilidad es precisamente esa inmensa red de 46 aeropuertos nacionales. Insólita en toda Europa: no hay país de la Unión que posea tal número de bases aéreas. Alemania, un país de ochenta y cinco millones de habitantes, se rige por la conectividad interna de su ciudadanía para coger el avión. No todos los aeropuertos de los «Länder» son internacionales. Ni todos tienen aeropuerto. Ni - tampoco - todos los destinos son cubiertos por la totalidad de los aeródromos alemanes cada día de la semana. Por ello, si un matrimonio de Berlín quiere volar un jueves a Mallorca, quizás deba coger el tren a Hamburgo. Por ejemplo. Eso sí: la red ferroviaria -nada radial y sí longitudinal- ayuda sobremanera. O’Leary y Lawson lo saben: España tiene un buen número de infraestructuras aéreas cuyo destino lógico sería la clausura por inoperantes. Pero gracias a sus aviones azules y amarillos, se llenan semanalmente de maletas. Cosa que sabe perfectamente Aena.

¿Chantaje? Como dijo el poeta, depende del cristal en el que se mire. Pero una cosa está clara: si Aena quiere enfrentarse a Ryanair, debe buscar alternativas sólidas. Tanto en número de viajeros como en su periodicidad. Es en lo último donde O’Leary puede estar ganando por goleada. Y muy probablemente el ministro Puente lo deba saber.

