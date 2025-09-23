Abrevaderos

Ya nada permanece. Excepto la fugacidad y los problemas. Aunque los problemas de siempre no son nunca los mismos problemas de antes. Porque cuando un problema dura demasiado se convierte en otra cosa, a veces en contexto; se asimila sin más y forma parte del entorno, como una montaña que nadie mueve. Otras veces se transforma en uno más grande, porque afecta a más gente o con mayor grado y fuerza, o el desgaste de soportarlo tanto tiempo lo vuelve aplastante y hace un mosaico con todo lo de abajo. Eso pasa con el cambio climático, con las guerras o exterminios, con los incendios imprevisibles de cada año, con los conflictos sociales y la precariedad laboral y de vidas. Los problemas se estiran en el tiempo, pero ocupando más espacio en su flexibilidad extensiva cuando no los resuelves. La fugacidad ha venido sin embargo a quedarse y se ha instalado cómodamente en el hueco vacío de lo perdurable. Todavía no hay solución para ese gran problema que ya nadie atiende, y ese otro escándalo ya no hace ruido, se van como el humo del penúltimo incendio todas las palabras que prometían que se gestionaría mejor el siguiente. Dura también un chasquido agosto, las vacaciones, el amor de verano, y todo lo que trae septiembre de vuelta enseguida pasará también a ser sustituido por otra cosa. Hay un cambio constante, de foco, de noticia, de relevancia. Es una actualidad de portadas y titulares la nuestra, demasiados estímulos para saber a cuál dar respuesta antes. Lo bueno de la fugacidad es que uno puede defender cualquier cosa y luego la contraria con orgullo pionero porque nadie recuerda lo que se dijo antes, ni siquiera uno mismo. Nada permanece, y eso es lo único que últimamente dura.