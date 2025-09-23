Atravesamos una crisis política. Sin duda es un hecho constatable: una fragmentación política y una encrucijada preelectoral que ha provocado un clímax de malestar social y de desarraigo político, provocado por los «comportamientos y malos usos» de las instituciones representativas (los parlamentos) convertidas en simples campos de batalla, y del ejercicio del Poder Ejecutivo (los gobiernos), gestionando la res pública.

¿Qué entendemos por gobernabilidad y estabilidad? En teoría contar con una mayoría parlamentaria debería posibilitar que los órganos constitucionales del Estado (y muy especialmente del Gobierno) puedan constituirse de manera regular y sin demoras conflictivas, para ejercitar sus atribuciones de manera igualmente regular sobre otros órganos (el Parlamento, el Tribunal Constitucional) y sobre otros niveles (las comunidades autónomas). Pero tal gobernabilidad no está garantizada en un contexto de fragmentación política de una encrucijada preelectoral. Las derechas siguen bloqueando los urgentes cambios en las Instituciones del Poder Judicial, convirtiendo el Parlamento en un espectáculo, en un gran circo.

Simultáneamente el clímax sociopolítico se ha enrarecido. El novedoso líder popular Núñez Feijóo, sin proponer alternativas, más allá de la bajada de impuestos, frente a los graves problemas de índole socio/económica que nos afectan, intenta deslegitimar al actual Gobierno de coalición (y de paso a la propia democracia parlamentaria), aduciendo una supuesta ineficacia y debilidad. Su estrategia y táctica están aducidas de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, con ítems cercanos a la extrema derecha representada por Vox.

Esta complejidad sociológica y politológica explica el enconamiento estratégico en el que han caído determinados poderes comunicacionales y de otra índole, que se han ido deslizando hacia estrategias de colisión, descalificación y barullo hostil, en un intento por crear todo el ruido, la confusión y el descrédito que sea posible, con el propósito de que determinados sectores del electorado se queden en sus casas resignados y pasivos. De forma que así puedan ganar las fuerzas de la derecha que tengan los apoyos sociológicos necesarios.

Si queremos salir victoriosos de esta crisis política y social necesitamos un buen gobierno y una buena oposición, estabilidad y gobernabilidad. Tenemos pendientes asignaturas de índole política y/o socioeconómica que no permiten dejarlas para mejor ocasión, desde el gobierno y desde la oposición. Debemos recuperar la política. Pero ahora ni el vigente sistema de financiación, ni el actual modelo del Estado de las Autonomías son útiles para hacer frente a los nuevos retos. Las imprescindibles reformas no pueden afrontarse desde meros mecanismos administrativos/contables. Es imprescindible abordarlo desde reformas estructurales (territoriales, administrativas y políticas) del Estado de las Autonomías.

A modo de epílogo, la sociedad tiene debilidades y fortalezas, problemas y recursos para solucionarlos, pero es determinante la manera de afrontarlos y de ello dependerá en gran parte la confianza que esta sociedad tenga en los proyectos políticos, como alternativas estratégicas diferenciadas. En definitiva, los «liderazgos políticos y sociales», como exponente de una sociedad fuerte estructurada participativa y solidaria serán claves para que podamos asumir una mayor calidad de vida. Sin pasar por alto que el turismo del presente y del futuro sea una actividad económica básica pero no única, que se basen en criterios de sostenibilidad y de cohesión política/social.

