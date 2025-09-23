Trump, siempre a lo suyo

¿Cuándo aprenderán los gobernantes europeos que el actual ocupante de la Casa Blanca va siempre a lo suyo sin que le importen los demás, sean amigos o enemigos?

El republicano Donald Trump ha presionado a los europeos para que apliquen aranceles punitivos de entre un 50 y un 100 por ciento a los países que comercian con Rusia y alimentan así su maquinaria bélica en Ucrania.

Si esos países, China y la India, fundamentalmente, dejasen de comprar petróleo ruso, ayudarían a poner fin a una guerra, que Trump califica de «letal y ridícula».

Estados Unidos quiere, esto es, que los que sigue llamando ‘aliados’ castiguen a países cuyos mercados Europa, sin embargo, tanto necesita en este momento para diversificar sus exportaciones.

Según el presidente, China tiene un fuerte control sobre Rusia, por lo que la aplicación a de fuertes aranceles a las importaciones chinas ayudaría a aflojar ese control.

Pues bien, ahora resulta que Trump viajará a China el próximo año, según anunció personalmente en la red ‘Truth Social’, que él mismo lanzó para contar sus mentiras.

Antes incluso, el próximo mes, Trump se entrevistarán en Corea del Sur con su homólogo chino Xi Jinping, con quien dice haber llegado a un acuerdo para permitir a la red TikTok seguir operando en Estados Unidos.

El Congreso de Washington aprobó el año pasado una ley que exigía a la empresa propietaria de TikTok, la china ByteDance, desinvertir en esa red social como condición para que pudiese continuar en EEUU.

«Me gusta TikTok. Me ayudó a ganar las elecciones», dice ahora Trump de esa red, muy popular entre los jóvenes, pero que el Congreso considera una amenaza a la seguridad nacional.

El lobby judío en Estados Unidos lleva tiempo presionando tanto al Congreso como al Gobierno para intentar conseguir la prohibición de TikTok, preocupado al parecer por la proliferación de críticas a Israel por el genocidio de Gaza.

Mientras tanto, el veterano senador Lindsay Graham, incansable halcón entres los halcones, ha pedido a Trump que tome medidas punitivas contra China por sostener «la maquinaria de guerra» rusa.

De momento, el presidente no ha dado luz verde al Congreso para que vote un paquete de sanciones de hasta un 500 por ciento acordado por demócratas y republicanos para castigar a los países que ayudan a Moscú a financiar la guerra de Ucrania.

Donald Trump hará en todo momento, pues, lo que le dé la gana sin que le preocupe lo que haya podido decirles antes a los gobernantes europeos, cuya beligerancia retórica frente a Rusia se corresponde con su debilidad interna.

Cada vez están esos gobernantes más acosados por los problemas que tienen en casa y que son incapaces de resolver, y esa retórica belicista sirve evidentemente de distracción. Pero ¿por cuánto tiempo?

