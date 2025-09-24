Donde el arte se reviste de silencio

Una imagen de la galería. / J. M. J.

Por la carretera que comunica Marbella con la vecina localidad de Istán («donde canta el agua siete veces clara», según Guillermo Bursutil), en el kilómetro 2.4, al abrigo de miradas indiscretas y paseantes ociosos, se encuentra la finca Las Tinajas, un hábitat ecológico y autosuficiente donde arquitectura y naturaleza se funden en primorosa armonía a fin de compaginar un proyecto largamente esperado: residencia y galería de arte. No otra era la intención de su promotora, Flor Reiners, natural de Brasil, formada en Alemania y experta, sobre todo, en arte africano y latinoamericano; conocimientos que ha desarrollado en numerosos comisariados, asesorías, mecenazgos y exposiciones, tanto en su galería como en participaciones en ferias y bienales de arte. Con este bagaje, Reiners Contemporary Art, desde 2019, se erige como centro de obligada referencia en la Costa del Sol por su labor de difusión y promoción de artistas emergentes o consolidados de clara proyección internacional, al margen de modas y tendencias.

Este compromiso por el arte de ultramar adquiere visos antropológicos en su actual colectiva, dividida en dos secciones: Volver, Volver y Sereníssima, y distribuidas, a su vez, entre los dos espacios expositivos que alberga el recinto y cuyos nombres se mantienen –con gran acierto- por su antigua función: la Caballeriza y la Ermita. El antiguo establo (admirable integración de lo vegetal como environment artístico) acoge la obra de seis artistas latinoamericanos que, explica Flor Reiners, «dialogan en torno al cuerpo, la identidad, la memoria ritual y la transformación interior». Pero también advertimos que las propuestas pictóricas, escultóricas e instalativas de Irene Calderón, Rocío Navarro, Roberta Lobeira, Aileen Gavonel, Caio Marcolini y Víctor Florido responden a historias compartidas, individuales –cómo no- pero de resonancia global, gestadas en aquellos «espacios vividos» de los que habla Edward Soja como espejo –a veces azogue- de «experiencias, emociones e incluso, elecciones políticas».

Nada más entrar en la Ermita, percibimos la singularidad del recinto: una magistral conjunción de vestigios pasados y aportes contemporáneos, donde el sosiego y la luz (matizada, envolvente) incorporan solemnidad (¿sacra? ¿laica?) a las creaciones allí presentes; en esta ocasión, la pintura densa y monocroma, rítmica y sinuosa, de José María de Aurora, y la escultura cerámica, profundamente telúrica, de Yoyo Balagué, únicos españoles de la colectiva. Terminada nuestra visita (que fue a media mañana, puedo imaginar las inmensas posibilidades sensoriales durante el ocaso), salimos convencidos de que Reiners Contemporary Art supone una apuesta de calidad en torno a los modos de percepción, así como un espacio idóneo para potenciar la discursividad y sociabilidad que exigen los nuevos giros artísticos. Es más, me atrevería a decir que esta concatenación de elementos (naturaleza, arquitectura, soledad, luz) restituye al arte aquel aura (con permiso de Walter Benjamin) que una vez tuvo. Y no es tarea fácil.