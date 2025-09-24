La normalización del fascismo

El horroroso asesinato de Charlie Kirk ha sido calificado por Trump como «responsabilidad directa de la retórica izquierdista terrorista», cuando el tirador, un chico de 22 años desequilibrado era miembro de una familia MAGA. Utilitarismo de un acto de violencia indefendible para crear su George Floyd, el hombre negro asesinado por policías que provocó graves revueltas en Minnesota.

El cerebro de Trump es su jefe de gabinete: El fascista de 39 años, Stephen Miran. En la anterior legislatura ideó la separación familiar de los inmigrantes; en esta la inconstitucional medida de privarles de la nacionalidad por nacimiento y declarar la falsa emergencia nacional en la frontera sur. Además, acaba de ser nombrado, sin renunciar a ser jefe de gabinete, gobernador de la FED (la Reserva Federal Americana) para arreglar los desastres de la política económica del jefe. Ha proclamado a lo Vivien Leigh: «Con Dios como testigo, vamos a utilizar todos los recursos que tenemos en el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y en este gobierno para identificar, interrumpir, eliminar y destruir esta red y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro». Se refiere al partido demócrata y asociaciones civiles vinculadas que pretende incorporar a la lista de organizaciones terroristas junto con el filántropo, George Soros, principal donante demócrata.

La implementación del Project 25 comenzó eliminando cualquier resquicio de crítica o pensamiento independiente: Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, The Corporation for Public Broadcasting (equivalente a TV1 y 2 y Radio Nacional de España); cambiando al director de opinión del Washington Post a través de Jeff Bezos, su dueño; intimidando al New York Times con una demanda de 15.000 millones de dólares; forzando el despido de cómicos como Seth Meyers, Jimmy Kimmel, John Steward y el excepcional Stephen Colbert, del que soy fan, hasta la fecha.

Reprimen la crítica política mediante el terror. Algo que ni el presidente más corrupto (hasta que llegó Trump) de la historia de los EEUU, Richard Nixon, se atrevió a hacer con su crítico más mordaz, Johnny Carson, presentador de Tonight Show. Y nos retrotrae a la cruzada de McCarthy contra los «comunistas»: Productores, literatos y actores de Hollywood que no se identificaban con el patrón fascista. Una patada en la boca de la Primera Enmienda de la Constitución Americana que garantiza (garantizaba) la libertad de expresión, entre otras cinco libertades.

Paralelamente, en un acto sin precedentes en la historia de América cesaron a todo el Estado Mayor del ejército: Once generales, teniente generales y almirantes de tierra, mar y aire. Incluyendo al Almirante Jefe de los Navy Seals, el cuerpo de élite responsable de la muerte de Osama Bin Laden, entre otros muchos terroristas. Porque para sus fines Trump cree, ilusoriamente, que necesitará al ejército.

Como boomer la normalización del fascismo me resulta inconcebible. Desayunarnos con un genocidio, declaraciones a favor de la dictadura y en contra de la democracia y la demolición del Atlantismo, que nos proporcionó seguridad y bonanza económica frente al fascismo y el comunismo, han creado una sociedad enferma y anestesiada que se estudiará en los libros de historia, mientras algunos la estudiamos en el presente. Concurre con hechos tan obscenos como la recepción de la Familia Real Británica al promotor de este movimiento. ¿Cómo pueden compartir mesa con uno de los mejores amigos del pedófilo Jeffry Epstein? ¿Porque el príncipe Andrew era uno de sus 20 clientes cuya sombra planeaba sobre la cubertería de fina porcelana y los candelabros de oro, al gusto de Trump? Como planeaba la del exembajador británico en EEUU, Peter Mandelson, recién cesado por ser miembro, también, del repugnante club.

También me pregunto cómo se tragaron que el director del FBI, Kash Patel, retenga los 302 documentos que detallan los nombres de los veinte de la lista Epstein, presuntamente identificados por sus víctimas, y entre los que podrían encontrar varios conocidos. Uno de los cuales, según Elon Musk, compartía el pollo relleno y el whisky de más de 50.000 euros la botella. ¡¡Puajj, requetepuajj!!

