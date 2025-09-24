Con el sesgo ideológico a cuestas

Alegres paseantes en bulliciosa ciudad. / Europa Press

El otro día salí de casa y cuando me había alejado unos metros del portal, un conocido me advirtió: cuidado, chaval, andas torcido por el sesgo ideológico, lo tienes en los hombros. En efecto, no me había dado cuenta con las prisas. Traté de ponerme derecho, metí barriga, alcé los hombros, caminé erguido. Pero me costó trabajo. Comencé a jadear. Saqué el teléfono del bolsillo, desinstalé una red social y noté un cierto alivio. Luego eliminé las notificaciones de otra y me sentí como más ligero. Apagué el teléfono y sufrí un impulso que me hizo como levitar. Andaba sin cansancio.

Maravillado por tal efecto, no dudé en advertir a una chica joven que se me cruzó y que llevaba unos auriculares gigantes; iba tan doblada que la cabeza casi rozaba el suelo. Llevas el sesgo, le grité. Pensó que quería venderle algo y se quitó uno de los auriculares. Cuando le dije lo del sesgo de nuevo, me dijo: déjame, rojazo. Y continuó. No creo que pudiera llegar a la esquina. No tardé en ver más gente con su sesgo. Un señor que lo llevaba como una riñonera, otro que lo tenía en lo alto de la cabeza y hasta un turista que lo llevaba colgado junto a la cámara de fotos. Le hice un gesto, pero rápidamente me dijo: no sea facha. Me admiré de su buen acento, si bien lo de facha lo dijo como si dijera fasha. Hay que ver lo pronto que se adaptan los extranjeros a nuestras costumbres y palabras, pensé para mis adentros. Cansado de ver a tanta gente sesgada, me dirigí a un parque por ver si encontraba gente relajada. La había, aunque también había gente paseando al perro, perro con correa y sesgo de su dueño en el lomo. Así cualquiera, pensé: sales a la calle y le pones al pobre caniche tu sesgo ideológico en todo lo alto y tu vas tan ricamente, sesgado pero no sesgado y con el móvil funcionando. Encendí el mío. Sentí cierta pesadez. Me sobrepuse. Lo cogí como si hablara con alguien y grité: «Viva la revolución». Y a continuación: «Viva la involución». Y otra vez. Y otra. Entonces se activó la aplicación para pagar con tarjeta. «Acérquelo a un datáfono», dijo una voz mecánica , cansina y conminatoria que salía del teléfono.