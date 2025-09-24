Opinión | Málaga de un vistazo
La UMA y su futuro más inminente
En mis tiempos universitarios, cruzando el patio porticado, entre los vetustos e ilustrados muros del convento de San Agustín- Facultad de Filosofía y Letras- en los cuales se impregnó el resonar del ruido de las risas colegiales y la música de conciertos con voces afinadas de transición, entre los compañeros de siempre se oía una leyenda: «Los mejores tiempos de tu vida son los de estudiante». Desde la distancia que diseña cada época, la universidad nos brinda valores como la consideración a la pluralidad, el alcance a un pensamiento crítico, compromiso social y exploración del conocimiento. Promueve la conciencia, el compromiso, definiendo los principios para alcanzar unas pautas éticas tanto en el ejercicio profesional como el personal. Favorece a acrecentar la competencia para poder afrontar los retos y perseverar en la persecución de nuestras metas, garantizando la libertad de expresión y la multiplicidad de idearios desde la tolerancia y el coloquio. Todo esto me conduce a discernir sobre el concepto de una formación integral para las personas en una universidad que potencie la renovación de la instrucción para canalizarla hacia el avance social y cultural de su contexto.
Ayer, en la Facultad de Derecho, se celebró la apertura oficial del curso con la controversia de la «infrafinanciación» de la Universidad de Málaga, la cual está sujeta a una política crónica de recortes. No se comprende que siendo una de las mejores de Andalucía, esta institución sea la cuarta universidad pública «peor financiada» a nivel nacional y la segunda de la comunidad autónoma tras Almería. Esta nociva situación económica debe de solventarse por el bien de nuestro futuro más inminente. Soluciones.
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- ¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?
- Así es el bar 'tradicional y clandestino' del Centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: 'Son míticos
- Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Vecinos en Ciudad Jardín: el ruido y el riego de un campo de fútbol, vistos para sentencia