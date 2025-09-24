La UMA y su futuro más inminente

Facultad de Derecho. / Alex Zea

En mis tiempos universitarios, cruzando el patio porticado, entre los vetustos e ilustrados muros del convento de San Agustín- Facultad de Filosofía y Letras- en los cuales se impregnó el resonar del ruido de las risas colegiales y la música de conciertos con voces afinadas de transición, entre los compañeros de siempre se oía una leyenda: «Los mejores tiempos de tu vida son los de estudiante». Desde la distancia que diseña cada época, la universidad nos brinda valores como la consideración a la pluralidad, el alcance a un pensamiento crítico, compromiso social y exploración del conocimiento. Promueve la conciencia, el compromiso, definiendo los principios para alcanzar unas pautas éticas tanto en el ejercicio profesional como el personal. Favorece a acrecentar la competencia para poder afrontar los retos y perseverar en la persecución de nuestras metas, garantizando la libertad de expresión y la multiplicidad de idearios desde la tolerancia y el coloquio. Todo esto me conduce a discernir sobre el concepto de una formación integral para las personas en una universidad que potencie la renovación de la instrucción para canalizarla hacia el avance social y cultural de su contexto.

Ayer, en la Facultad de Derecho, se celebró la apertura oficial del curso con la controversia de la «infrafinanciación» de la Universidad de Málaga, la cual está sujeta a una política crónica de recortes. No se comprende que siendo una de las mejores de Andalucía, esta institución sea la cuarta universidad pública «peor financiada» a nivel nacional y la segunda de la comunidad autónoma tras Almería. Esta nociva situación económica debe de solventarse por el bien de nuestro futuro más inminente. Soluciones.