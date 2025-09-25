La dignidad tiene coste pero no tiene precio

La «marca España» no debería ser mercadotecnia, sino puesta en valor de nuestros valores, a partir de aquellos por los que se nos identifica. Fruto del valor demostrado en otros tiempos -campos de batalla incluidos-, de la caballerosidad de Don Quijote al servicio de los indefensos y de la proeza popular de nuestra guerra de la Independencia, la gallardía, sin acobardarnos ante el poderoso, es una seña de identidad. El arriesgado viaje del rey Felipe a Egipto, clamando en favor de Gaza casi a sus mismas puertas, o la conferencia de Pedro Sánchez en Nueva York, defendiendo ante medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia los mismos valores que Trump pisotea, son ejemplos de gallardía y dignidad ante el poder del que somos vasallos; buena lección para nuestros valentones de andar por casa, palmeros del cesarismo trumpista a la espera de ser sus franquiciarios y alguaciles.