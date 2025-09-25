Guisantes por si el mundo se va a la porra

Alemania invierte 25 millones al año en mantener una reserva de 100.000 toneladas de arroz, guisantes y leche en polvo guardadas en 150 almacenes, cuyo emplazamiento se mantiene en secreto. Además, hay una reserva de 700.000 toneladas de trigo, centeno y cebada. Glub. Y yo con la nevera vacía.

La noticia la acabo de leer en El Confidencial. Parece que los alemanes son previsores y no descartan una guerra. De hecho, un ministerio insta a multiplicar la producción de latas de raviolis, alimento ideal que tarda en caducar y que digo yo debe saber a gloria en un búnker o en un receso de trinchera frente a los rusos.

No sé si en España hay graneros, almacenes, neveras, reservas secretas o si toda nuestra energía está gastada en empurar políticos y parientes de políticos.

Imagino en la España vaciada, en algún lugar poco sospechosos y olvidado de Dios, y del demonio, un gigantesco almacén lleno de latas de fabada y botellas de anís cuya existencia solo conozcan Sánchez y tal vez Feijóo. A lo mejor ambos se lo han ocultado a Irene Montero y a Abascal, que no veas la turra que pueden dar en caso de que haya que pasar con ellos un invierno nuclear o simplemente unas horas a salvo de un bombardeo.

Mirian Nogueras a lo mejor ha exigido un gran almacen de alimentos exclusivos de Cataluña y emplazado allí, con mucha butifarra y pan con tomate y jamón, mucho jamón, no se le vaya a colar un moro.

Europa se prepara para una guerra. O a lo mejor siempre se ha preparado pero antes los secretos se guardaban y ahora no se puede guardar en secreto ni un pimiento morrón. Trump es un peligro , Putin es un peligro y la vida se nos va entre acongoje y acojone, lo cual es tener más suerte que otras generaciones: han tenido miedo también pero además, guerra. Y tal vez con menos alimentos. Hago propósito de enmienda: me cuesta acumular alimentos pero haré acopio de latas de atún aunque sea. Sí, por que si es por nuestros gobernantes, las únicas reservas que están acumulando son de fango y discordia.