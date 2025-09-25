Pedro Aparicio, en el recuerdo

Pedro Aparicio. / l.o.

Recordamos a Pedro Aparicio en el momento «en que la mirada se olvidó volar», como tan bellamente se refería a cuando «se encontrara frente a la vida interminable». Se cumplen once años de aquel adiós inesperado, y aún permanece imborrable nuestro afecto, admiración y gratitud. Por muchos motivos: Por confiarnos las tareas informativas como profesional dedicando su ejercicio en el más noble como es el del servicio público en el Ayuntamiento; por haber sido modelo de demócrata que siempre «trató de actuar según la razón y el honor»; por haber gobernado la ciudad de Málaga aplicando los valores inspirados en los principios de tolerancia, educación, justicia social y el interés general por encima de sus propios intereses. Socialista según modelo Besteiro, sustentó su ejecutoria como alcalde en la libertad, la justicia y la solidaridad. Y, como no, por haber sido el artífice de la ciudad moderna que hoy disfrutamos. Porque, como dice el escritor Antonio Soler «Aparicio, como buen cirujano que era, la transformó en todo lo que el bisturí político puede cambiar una ciudad». Y el arquitecto urbanista Salvador Moreno Peralta manifestó que «Aparicio sentara las bases para pasar de una ciudad mediocre a otra verdaderamente importante, construyó los cimientos de la Málaga moderna».

Da algo de pena y hasta vergüenza, leer y escuchar a ciertos políticos y periodistas, que hablan hasta el empacho, y sin rubor a su descrédito por faltar a la verdad, que Málaga ha conseguido los altos niveles de modernidad «desde hace 20 años, gracias al gobierno de los populares». Incluso amplían algunos años, desde los 30, pero siempre bajo la etapa de los mismos gobernantes. Quieren borrar de la Historia la existencia de las corporaciones municipales que, desde el inicio de la democracia en España, trabajaron denodadamente para hacer que la ciudad consiguiera sentar las bases para su gran transformación del siglo XX. Tanto quienes gobernaban en la ciudad, como los que estuvieron en la oposición. Díganlo los casi 300 concejales que fueron elegidos democráticamente por los malagueños para regir los destinos de la ciudad durante aquella etapa.

Hemos recurrido a la hemeroteca y vuelto a recordar lo que se escribió en toda la prensa local y nacional con ocasión de la despedida a Pedro Aparicio. Fue unánime el reconocimiento a la labor realizada durante sus años de alcalde. «Cambió Málaga»; «Modernizó la ciudad»; «Impulsor de una obra ingente que transformó y modernizó Málaga». Todos los periodistas que lo conocieron se manifestaron sin ambages a favor de la tarea realizada en aquellos años. Y los políticos, incluidos los adversarios ideológicamente, todos sin excepción de cualquier signo, hicieron declaraciones en el mismo sentido. Baste citar a Elías Bendodo: «Puso unos cimientos sólidos para construir el gran proyecto que hoy es Málaga».

Lo más importante es repasar las acciones transformadoras, las obras realizadas, los testigos imborrables de la historia. No es ocasión de hacer la lista de los miles de proyectos realizados y metas conseguidas. Ahí están en los barrios, las calles, los edificios, y el alma, la idea, que animó todo, encerrado en el programa que define el proyecto de ciudad: Málaga Cultural, Tecnológica y Cultural, que aún sigue vigente. Estamos desbordados en la tarea de recopilar todo el rico y amplísimo testimonio de su vida y su pensamiento: discursos, entrevistas, artículos, pregones, prólogos y otros escritos. Nada podrá superar al testamento vital que nos dejó recogido en MI ÚLTIMA INSTANCIA, edición dignísima, póstuma, gracias a su familia y a la editorial ‘Esirtu’ de la mano del ilustre y culto malagueño Mariano Vergara. Con prólogo de su amigo Manuel Alcántara y nota del editor, recoge sus artículos escritos durante ocho años en los que vivió una nueva vida como periodista: ahí están sus memorias, sus pálpitos, sus sueños, sus realidades; también sus errores, sus dudas, sus debilidades. Es recomendable su lectura a todos, pero especialmente a quienes tienen menos de 45 años, que no habían nacido al llegar la democracia a los ayuntamientos. Aprenderán a conocer a quien uno de sus sucesores, Francisco de la Torre, consideró merecedor de otorgarle la Medalla de la Ciudad, aunque a título póstumo, dedicándole elogios y reconocimiento.

Desde aquí reivindico el nombre de Pedro Aparicio para una biblioteca o un colegio. Bien lo merece quién inauguró 16 bibliotecas, además del Archivo Municipal; y numerosos colegios abrieron sus puertas gracias a su amor a la educación y la cultura, cediendo el suelo necesario para su construcción; y facilitó que la Universidad fuera al campus de Teatinos por virtud del PGOU del año 1983. La docencia fue su vocación principal. Una pena que hallan dejado morir el Centro de Cultura Activa en los bajos del Cervantes que lleva su nombre

Este aniversario sirve para recordar a Pedro Aparicio, que en sus últimos años, ya jubilado, escéptico y dedicado a su querida familia, vivió según la filosofía griega, que enseña a buscar la felicidad a través de la virtud, (sabiduría, justicia, coraje y disciplina), libre de compromisos, con sus libros, su música y sus amigos y «con mis tres últimas creencias políticas: libertad de pensamiento, igualdad de oportunidades y unidad europea». Y en el momento final «esperaré en silencio mi turno hasta exponer a Dios, con el debido respeto, mis razones». Un personaje para la Historia.