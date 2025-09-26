Distancia del mando

Mar Flores en el programa Late Xou, de Marc Giró. / l.o.

Un diputado de Vox amenaza con «despedir fulminantemente» a Marc Giró cuando su partido «llegue a RTVE», dice el titular. Si usted no sabe quién es Marc Giró, cosa poco reprobable, corremos el riesgo de que abandone esta columna. Si sabe quién es, seguramente será por que ve su programa y le hace gracia. Giró es catalán, gay, provocador, showman y entrevistador que arranca sonrisas, desacraliza cuestiones serias en sus monólogos y emula ese estilo de presentador americano de madrugada. El otro día entrevistó al actor Fernando Tejero. Fue un diálogo friki a ratos divertido.

La tercera posibilidad es que usted sepa quién es Giró pero no vea su programa y sin embargo quiera que éste, en aras de libertad de expresión, continúe. Ahí estamos. El señor de Vox es sincero: no oculta su talante ni sus intenciones. Tampoco quienes nos gobiernan ocultan que sus afines tienen más posibilidades de ocupar puestos en la tele pública. O sea, los medios como terreno a colonizar.

El aperreche del voxero viene por unas bromas de Giró sobre el varón español y su presunta desprotección. Ni siquiera se metía con los de Abascal. No explícitamente, al menos. Se dice que cada partido tiene un modelo televisivo: es falso. Es el mismo. Todos quieren teles que secunden sus tesis y sean poco críticas. Y radios. Y periódicos.

Antes a los malos presentadores los echaban. Ahora pueden volverse lamiosos con el poder de turno y entonces es la oposición quien pide que los echen. El resultado es que no los echan.

El diputado de Vox es coherente: resultando ser un becerro se expresa como tal. En realidad queremos ensalzar el disimulo y las buenas formas, ya sabemos que el programa electoral principal de todo partido es cambiar la parrilla de TVE cuando le toque gobernar. Con todo, la pública sube de audiencia: había una demanda no satisfecha.

No es mal consejo para este dirigente de Vox tener un poco más de sentido del humor. Y adquirir un mando a distancia. Netflix, ganando abonados.