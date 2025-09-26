Matías Vallés

Donald Trump se cae de un carrito de golf y se convierte al cristianismo

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus recientes palabras con referencias cristianas en el funeral de Charlie Kirk.