La pluma de Cervantes

Vaya por delante que no leo novelas anteriores al año 1900, al considerar que un escritor que no conoció el fútbol no merece mi atención, así que el Quijote me resultaría totalmente ajeno de no haber visto hace años la serie de dibujos animados, y bien bonita que era. De Cervantes, por tanto, conozco su poesía -a un poeta se le disculpa que no conociera el fútbol, ya que a los poetas solo les importa el sexo, y a veces el amor- y pocas cosas más, entre las cuales no están sus preferencias sexuales. Por fortuna, tengo a Amenábar que me instruye sobre entrepiernas literarias, y en su nueva película nos cuenta que el manco de Lepanto no era nada manco a la hora de meter mano a señores. Amenábar, como intelectual de peso, dedujo que, viviendo Cervantes durante años en la España profunda, pero pasando también muchos meses embarcado, lo natural es que le gustaran la carne y el pescado, y no hay más que discutir.

Las obras de ficción se pueden permitir la licencia de desviarse de la realidad, e incluso de ignorarla, ahí están Pablo Iglesias e Irene Montero, que crearon una ficción llamada Podemos haciéndose pasar por rojos revolucionarios, y hoy viven en un casoplón y llevan a los retoños a colegio de pago, como está mandado. Con tales precedentes, a ver por qué no puede Amenábar contarnos que Cervantes era marica, con perdón. Seguro que le hace ilusión parecérsele, ya que no en talento, por lo menos en preferencias sexuales, que es más fácil. Puesto que el bueno de Don Miguel no dijo jamás lo contrario, bien está que le consideremos gay, no sería el primer escritor versado en el gay saber.

Lo raro es que, siéndolo, no le dedicara Quevedo algún poema satírico, menudo era don Francisco con el pecado nefando. En su poema funerario A un bujarrón-no consta que fuese Cervantes el destinatario- cuenta del difunto que «ningún coño le vio jamás arrecho» (o sea, erecto), y termina advirtiendo a quienes visiten su tumba: «guárdate del varón que aquí reposa, que tras un rabo, bujarrón profundo, si le dejan, vendrá del otro mundo».

Lo que ignoraba Quevedo lo ha descubierto Amenábar, quien tras arduas investigaciones ha sabido que en el famoso soneto que empieza con «Voto a Dios que me espanta esta grandeza, y que diera un doblón por describilla», Cervantes está relatando la primera vez que vio sin calzones a su amante turco.