Unicaja ante el coeficiente Alfa de Cronbach

El Unicaja defenderá título en la Supercopa Endesa Málaga 2025. / ACBPhoto

Después del primer título de la temporada, la Copa FIBA Intercontinental ganada en Singapur, los malagueños afrontan en casa la Supercopa Endesa este próximo fin de semana. Una competición que evaluará la consistencia real, hoy en día, de este proyecto. Se han ido jugadores importantes, en torno al 40% de los puntos, los rebotes y la valoración del equipo de la temporada pasada. Y eso no es broma.

La inteligencia artificial nos dice que la consistencia de un proyecto se mide a través de la coherencia lógica entre sus diferentes partes, como los objetivos, el diseño, el problema, la hipótesis y los variables, evaluada mediante una matriz de consistencia en el ámbito de una investigación. Y para medirla se utiliza el coeficiente Alfa de Cronbach. Formulado por el psicólogo americano Lee Cronbach en 1951, determina la fiabilidad del conjunto de preguntas para tratar de medir cualidades no observables directamente como, por ejemplo, la inteligencia de un grupo de sujetos a través de variables que si son observables. Vamos, que no deja de ser una media ponderada de todas las variables existentes.

La Supercopa Endesa Málaga 2025 ya es fuego muy real con, esperemos, dos partidos ante Valencia y el vencedor del partido entre La Laguna Tenerife y Real Madrid. Unos partidos para evaluar cuál es el punto de consistencia de este segundo proyecto de Ibon Navarro en el día 1 con respecto al exitosísimo primer proyecto cajista del técnico vitoriano.

Este fin de semana tendremos muchas respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre el futuro a corto plazo de este equipo y como puede ser su desarrollo a lo largo de la temporada que para los verdes ya está en marcha desde la cita celebrada en Singapur.

Las semifinales nos deparan un duelo ante el hiper reforzado Valencia Basket, además con jugadores cajistas, pero que quizás llega demasiado pronto para los «taronja» tanto por los procesos de integración como por las lesiones que sufren, sobre todo la de su gran estrella Jean Montero, ausente en Málaga.

Además, los valencianos llegaron a la final de la Liga ACB la pasada temporada, pero fallaron en los torneos «cortos», la Copa del Rey de Las Palmas, en la que no pasaron de cuartos de final, y la Eurocup, en la que perdieron en semifinales, con ventaja de pista. Una variable a observar esta temporada.

Una semifinal entre dos equipos con cierta rivalidad y donde los ojos del Carpena estarán puestos en el retorno de Kameron Taylor, que no de Yankuba Sima, que se pierde esta cita por lesión muscular de última hora. Dos jugadores, sobre todo el primero, que dejaron un gran recuerdo en los aficionados y muchos euros en la caja de Los Guindos con la que reforzar el actual plantel.

¿Es un título que Unicaja puede ganar? Si. ¿Sería un fracaso no hacerlo? No. La adaptación de los nuevos continúa y como decía al principio tienen que llenar en torno al 40 % de los puntos, rebotes y valoración de este equipo en el último curso.

James Webb y Emir Sulejmanovic conocen la Liga y parecen ya muy integrados en el parque. Más tiempo necesitará Chris Duarte para adaptarse a un rol al que no está habituado, aunque su predisposición y su entrega es máxima, como demuestra la jugada defensiva en la final de la Intercontinental que se ha hecho viral.

Más lento va el proceso de Xavier Castañeda, algo también lógico porque llevaba meses parado por una lesión y tiene que volver a empezar a sentirse cómodo en la cancha.

Vuelve el baloncesto y para los verdes empieza con un título ya en las vitrinas de Los Guindos, ahora a disfrutar de una temporada que puede volver a ser ilusionante. Carpe Diem…n