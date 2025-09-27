Identifiquen al execrable

Un sistema de identificación no sería pues ninguna censura, sino una herramienta útil. / l.o.

Los cobardes siempre se han crecido con el anonimato. Formar parte de la turba siempre dio una placentera sensación de impunidad a los pusilánimes.

Los tiempos cambian y con ellos las formas, y hoy donde se ocultan es en redes sociales. Tras una foto de unas flores, una bandera, una imagen religiosa o un vehículo, se escriben barbaridades, y proferir todo tipo de ignominias sin enfrentarse a consecuencias resulta demasiado sencillo.

Sólo en algunas ocasiones que se ha hecho, a criterio de la Audiencia Nacional, enaltecimiento del terrorismo, se han tomado cartas en el asunto para identificar al o la valiente. Tenemos el mal hábito de querer llevar todo a la vía penal.

Quizá sea un vestigio de ese inquisidor con el que en antaño se convivía, pero no se trata de tomar esos derroteros. Estoy convencido de que el lenguaje en las redes sociales, donde ser interpelado con un mínimo de cortesía es tan raro que cuando se da hasta lo agradeces en tu respuesta, sería mucho más sosegado y apacible si quien se abriera una cuenta tuviese que, previamente, introducir una foto de su DNI.

Sólo entonces, quienes son tan valientes para insultar, difamar, vejar, cosificar, sexualizar y atacar desde la guarida de un teclado, se lo pensarían dos veces antes de enviar el mensaje.

Por no hablar de la limpia de bots que sólo buscan avivar la discordia y alimentar el odio contra lo que encarte.

