Acidez, frikis y felicidad

Espetos de sardinas, un gran manjar / Carlos Díaz (EFE)

Lunes. Se cumple el úndecimo aniversario de la muerte de Pedro Aparicio, gran alcalde de Málaga. El otro día el periodista Luciano González Osorio pedía en un artículo en este periódico que se le pusiera su nombre a una biblioteca o a un colegio. Tampoco estaría mal que una avenida en condiciones llevara su nombre. Tiene una calle secundaria no sé si en un polígono. Una lástima. Aparicio sentó las bases de la modernidad de Málaga. Las bases de la modernidad a veces están de pie y corremos el riesgo de que salgan corriendo y por eso hay que sentarlas. Recuerdo una entrevista que le hice en su casa, en la prehistoria, en una estancia -solo luz eléctrica- que había habilitado como biblioteca, miles de libros, y en la que se emplazaba también un pequeño piano. Además de alcalde, eurodiputado y médico era periodista y escribió en la etapa final de su vida unos centenares de artículos en su estilo de hombre culto, viajado, sensible. Creo que la última vez que lo saludé, enérgico y con vozarrón, fue en el María, donde mantenía tertulia semanal con Manuel Alcántara, León Gross, Rafa Porras y Salvador Moreno Peralta entre otros.

Martes. Me llega El mundo según Camba (Fórcola), con prólogo de Andrés Amorós. Javier Jiménez, estudioso de su obra, ha editado estos textos. Un trabajazo. Es un diccionario cuyas entradas son párrafos de artículos del célebre escritor gallego. No una compilación más: una mirada al mundo con los ojos de Julio Camba, alguien que tuvo por bandera no amuermar nunca al lector y del que Ortega dijo que era la mejor inteligencia de España. Leer a Camba es sonreír con su ingenio y defenderse del mundo y de tanta bobería solemne. «España es un país de individualistas retribuidos por el Estado». «El estómago es el alma del escritor. Yo con un poco de acidez o flatulencia escribiría más triste y aburriría al lector». «Una sardina es la mar entera. No por eso dejo de aconsejar que de una sentada se coman al menos diez». Cuando fueron a verlo al Palace, donde vivió sus últimos años, para ofrecerle entrar en la Academia, dijo: ustedes vienen a ofrecerme un sillón y yo lo que necesito es un piso.

Miércoles. Confundiendo hedonismo con trabajera, me pongo a hacer una receta vista en TikTok. Que quién me mandaría a mí. La cocina parece un campo de batalla y el resultado es mediocre. hay que dejar las cosas de comer en manos de los profesionales, así que se impone, eso sí es hedonismo, elegir restaurante para mañana, que además hay algo que celebrar. Alaparte, El refectorium, La Máquina... La cosa no es baladí. Se juega uno la felicidad de ese ‘viceviernes’ que es el jueves. Ceno escarola.

Jueves. Al final de la jornada, pérdida de tiempo en las redes sociales. Amaya se asoma a mi ordenador: «Ya estás escribiendo un post de esos sobre cosas que no interesan a nadie». Está bien que lo pongan a uno en su sitio de vez en cuando. De vez en cuando, eh, no todo el rato. Pero añade: «No, si me gusta tu actitud persistente». Menos mal. Al rato llega la revancha: mira, mira, ya llevo siete ‘me gusta’ en solo media hora, le digo.

Sí, mejor vamos a ir pensando qué cenamos. Más tarde comenzamos a ver Sirat, peli española candidata al Óscar. Aguanto veinte minutos. Mañana la retomaré a ver si remonta. A ver si remonto yo también. Tengo un cansancio como de chiquillo que ha estado toda la tarde correteando.

Jornada inaugural de la Comic-Con Málaga / Álex Zea

Viernes. Tertulia en Canal Sur Radio. Hablando de vivienda peco: saco uno de los comodines del tertuliano al decir «hace falta un pacto de Estado». Es una muletilla útil para ganar tiempo y pensar algo interesante y a poder ser original. Es como cuando se dice: esto es una cuestión de educación. Juan Carlos Vélez, conductor de las mañanas, me pregunta por la Cómic-Con. Digo lo que se espera de mí: «Estoy participando en este programa vestido de Spider-Man». Risas. Llevo unos días asombrado por la cantidad de frikis que viven con tanta intensidad sus aficiones, que siguen con furor a tantos personajes de ficción. Devotos de superhéroes o videojuegos en grado máximo. Tienen suerte de ser apasionados de algo. Es un antídoto contra la depresión.