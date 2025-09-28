El amor y el crecimiento

Cartel de la película 'Nouvelle Vague' una declaración de amor a la película de culto de Jean-Luc Godard, 'À Bout de Souffle' ('Al final de la escapada', 1959) / L.O.

Se casa mi prima. Escribirlo, ya me causa felicidad, porque este no es un matrimonio cualquiera; es la culminación lógica de una historia que nunca tuvo dudas.

Ella es una mujer que camina abrazada a las mujeres fuertes que la precedieron. De esas personas que caminan por la vida con una determinación silenciosa pero imparable. No es de hablar por hablar; es de observar, meditar, calibrar. Y cuando su voz sale, es baja pero clara, cargada de una certeza que nace de haber procesado cada palabra. Lo tiene todo tan claro que ha logrado todo lo que se ha propuesto.

Se casa con su novio de siempre. Con ese chico que conoció cuando el mundo aún olía a mochila nueva y a futuro por escribir. No es un «y vivieron felices para siempre» de cuento de hadas, que implica una pasividad idílica. Es un “y construyeron su felicidad para siempre”, que es algo radicalmente diferente y infinitamente más valioso.

He sido testigo, a veces desde lejos, a veces un poco más cerca, de cómo sus vidas no solo se entrelazaron, sino que se complementaron. No se fundieron en una sola persona; al contrario, se potenciaron como dos individuos que eligieron ser el equipo definitivo. Donde ella es calma, él es entusiasmo; donde él duda, ella ofrece el suelo firme de su pragmatismo. Es la danza perfecta de dos personas que se escuchan, que se miran y que, sin decir una palabra, ya han repartido las tareas de la vida: «Esta batalla es tuya, yo te cubro la espalda. La siguiente será mía».

Y es ahí, en esa complementariedad consciente, donde reside el secreto. El amor no es solo ese fogonazo inicial que nos vuelve ciegos. El amor verdadero, el que perdura y crece, es esa decisión clara y valiente de elegir, todos los días, a la persona correcta. No se trata de encontrar a tu «media naranja», esa idea que sugiere que estamos rotos e incompletos. Se trata de encontrar a otra persona que nos complemente, que nos haga mejores y que nos haga sentir en casa cuando lo veamos llegar.

Ellos lo saben. Lo sé. Porque cuando los ves, no ves la idealización de una pareja perfecta, ves el esfuerzo activo de dos mejores amigos que se eligieron como compañeros de viaje. Saber a quién eliges—con sus virtudes, sus manías, sus sueños y sus miedos—y, más importante, que esa persona te elija a ti con el mismo conocimiento y la misma determinación, es la única fórmula infalible. Con eso, todo lo demás, los obstáculos, los días grises, los desafíos, no solo se supera, sino que se convierte en el cemento que fortalece los cimientos.

Hoy, yo, la cínica, la que suele ver el matrimonio como una institución llena de convenciones vacías, me encuentro sonriendo de oreja a oreja. Porque lo que celebramos no es una simple boda; es un testimonio. Un recordatorio de que, en un mundo a menudo hostil y lleno de ruido, aún es posible encontrar un puerto seguro en otra persona. Que el amor, en su expresión más madura y deliberada, existe.

Ellos no se casan por un impulso ciego; se casan porque han mirado su futuro juntos y han dicho «sí, esta es la persona con la que quiero enfrentarlo todo».

Hoy, el mundo es un poquito menos hostil. Y yo, sin duda, soy un poquito menos cínica. Por ella. ¡Felicidades! n