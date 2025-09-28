Opinión | En corto
¿China sale al rescate?
Puesto que produce el 30 % de los gases de efecto invernadero del mundo, lo que China haga al respecto será determinante en la lucha contra el cambio climático. En los últimos años el crecimiento de sus emisiones se ha frenado, y ahora anuncia una política de reducción de gases y fuerte incremento de las energías renovables, sobre todo solar y eólica. Aunque visto en perspectiva global (única válida en asuntos de supervivencia de la vida en el planeta) el esfuerzo que anuncia no sea suficiente, el camino emprendido abre una ventana de esperanza, que el menos compensa el aciago negacionismo trumpista y la pérdida de fuelle de la política climática de la UE. Si China e India se decidieran a liderar esa política no solo le harían un gran favor al mundo, sino que probablemente se lo harían a si mismas, en términos de autonomía energética, seguridad y liderazgo económico.
