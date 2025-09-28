Crónica de la cutrez: de la Comic-Con y la gente pesada

Chaima Laghrissi

Hay una especie humana que prolifera con la alegría de una mala hierba en primavera: el especialista en protestar por todo. No importa el motivo. Siempre hay una excusa, un agravio, una injusticia en la que clavar su bandera de víctima indignada. Son esos seres que se indignan por deporte, que convierten la vida en una queja perpetua y que, para colmo, lo hacen con un estilo chungo, cutre y pordiosero.

Los reconocerán ustedes enseguida. Son los que, en una cena de grupo, cuando llega la hora de pagar, se transforman en inspectores de Hacienda. «Yo no he probado el jamón», «a mí tráeme la cuenta aparte porque del vino no he bebido», «el pan yo no lo toqué»… Como si la noche hubiera sido una sucesión de controles de aduana. Nadie les obligó a sentarse, nadie les forzó a compartir la mesa, pero allí están, midiendo la vida en céntimos y repartiendo culpas como si fuera la final de la Champions. Y no crean que se trata de personas en apuros económicos: a menudo son los que llegan en coche nuevo o estrenan tenis de quinientos euros.

Ese mismo espíritu contable —que no confundir con el legítimo derecho a vigilar el bolsillo— se traslada a cualquier escenario. Lo hemos visto estos días en la Comic Con de Málaga, un evento de masas que ha llenado el Palacio de Ferias de frikis felices, superhéroes de medio tiempo y toda la fauna y flora del universo cómic, cine y videojuegos. Un éxito rotundo.

Pues bien, ni el cosplay más espectacular puede tapar el runrún de la protesta: «las fuentes de agua tenían mucha cola», «los productos del bar son carísimos», «¡qué abuso, dos euros una botella de agua!».

Y uno se pregunta: ¿pero qué esperaba esta gente? ¿Que, en un evento de este calibre, con invitados internacionales, montaje de stands, seguridad, limpieza y logística de miles de personas, el botellín de agua cueste cincuenta céntimos como en la tienda de barrio? ¿Que los sándwiches sean a precio de menú del día?

No se puede ser tan cutre. Ni tan infantil. Nadie les ha engañado con el precio, nadie les ha puesto un revólver en la sien para comprar la entrada ni para pedir una Coca-Cola.

En mi infancia, la gente mayor solía «venir bebida de casa», dicho sea sin metáforas. Ahora, en vez de prever que en un recinto cerrado el agua escasea y vale más, se elige la épica del drama digital. Hombres como armarios, barba de Thor y camiseta de Marvel, subiendo vídeos a TikTok clamando al cielo porque una cerveza cuesta cuatro euros. Lo verdaderamente cómico no estaba en los cómics, sino en esas performances de queja indignada.

Vivimos en una sociedad que confunde derecho con capricho. Todo debe ser inmediato, barato y perfecto. Se exige diversión premium a precio de saldo. Se quiere un concierto con sonido impecable, parking gratis, cerveza fría y sin cola. Y si el universo se atreve a no cuadrar, ahí están las redes para inmortalizar la tragedia.

El fenómeno no es nuevo, pero internet lo ha convertido en una procesión interminable de lamentos públicos. La vida, para esta gente, es una especie de buzón de reclamaciones. Da igual que el evento sea una feria de cómic, un festival de música o una romería. Siempre hay una conspiración en marcha para fastidiarles la tarde. Y si no la hay, se inventa.

No se trata de reírse del ahorro. Nadie está en contra de buscar precios razonables ni de quejarse cuando hay abuso. Pero no confundamos la prudencia con la cicatería militante. Si uno compra una entrada de veinte, treinta o cincuenta euros para un espectáculo multitudinario, sabe —o debería saber— que lo que consuma dentro tendrá su propio precio. Es así en Málaga, en Madrid, en Nueva York o en Tokio. Es la ley de la logística, no de la maldad.

La pregunta que nadie responde es la más sencilla: ¿te obligó alguien a ir? ¿Te mintieron sobre el precio? ¿Hubo un contrato secreto que prometía agua gratis? Si la respuesta es no, entonces no hay caso. No hay más preguntas, señoría.

Quizá el problema no esté en las colas de las fuentes, sino en la fuente de la mentalidad. La cutrez, entendida como esa mezcla de victimismo, tacañería y dramatismo, se ha convertido en una forma de estar en el mundo. Se entrena en las comidas de amigos, se perfecciona en los grupos de WhatsApp, se exhibe en redes sociales y se convierte en espectáculo en cada gran evento.

Detrás de esa actitud hay algo más profundo: una negativa a asumir que las cosas cuestan. Que un buen rato, un buen servicio o una experiencia única no son gratis. Y que, si no compensa, la mejor protesta es la ausencia: no ir, no pagar, no consumir.

Pero eso no da likes. Da menos épica que grabarse en vertical echando espuma por la boca porque el agua costaba lo que cuesta en cualquier recinto de su categoría.

La Comic Con de Málaga ha sido un éxito rotundo, y lo seguirá siendo mientras los frikis de verdad sigan entendiendo que un evento así es un lujo, no un derecho divino. A los profesionales de la queja solo les queda una opción: beber de su propia indignación. Gratis y, por desgracia, inagotable.

Yo, por mi parte, brindaré —pagando la copa sin discutir ni un céntimo— por los que saben disfrutar sin hacer cuentas de contable ni dramas de TikTok. Porque la vida, si se vive bien, siempre vale algo más que lo que marca la factura. Viva Málaga.