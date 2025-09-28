El diablo está ocupado

¿Es lícito, y legal, presentarse a varios premios literarios a la vez? Pregunta pertinente porque resulta que casi todos los organizadores incluyen en sus convocatorias que te comprometes a no concurrir a otros concursos hasta que se falle el suyo. ¿Cómo puede ser que se limite la competencia de manera tan descarada? Pero es costumbre. No vaya a ser que ganes otro premio y aquel se quede sin novia en el altar. Sería muy meritorio que ganaras dos premios, sobre todo muy raro. Pero ellas, las editoriales, ya digo, van a lo suyo, y a los escritores que les parta un rayo. Naturalmente, se incumple ese requerimiento religiosamente, como debe ser. Lo hablábamos en Almijara, en el Pasaje San Fernando, donde me encuentro a José Luis Marcos, que fue delegado de Salud y delegado del Gobierno y del que se disfruta de su bonhomía.

Hay días en los que uno sale a la calle y no hace más que encontrarse amigos, no sé si es bueno, seguro que sí, porque están vivos y eso ya a estas alturas se agradece. Que si en La Deriva -resucitada después del fuego, enhorabuena, Antonio- al doctor Tinahones, que si en La Máquina al doctor Berthier y a Padilla… Bueno y me tomo unos churros, con el también doctor, of course, Antonio Díez de los Ríos, exrector. Pero, incluso, cuando no te encuentras a alguien, te encuentran. Es el caso de Maite, compañera desde el primer curso de periodismo en Madrid, hace solo cincuenta años, y me cuenta su azarosa vida, más provechosa en lo inmobiliario que en el oficio, lo que suele suceder.

Ahora que nos tomamos un café, me pregunta mi sombra que dónde está el dinero de los judíos en los medios de comunicación de todo el mundo si estos están manifiestamente contra Israel. Es el mito del judío rico y malvado que fabricó Hitler y que todavía tantos fariseos consumen a dos carrillos. Los palestinos tienen mucho más dinero detrás, de Qatar, de la UE, Irán y otros espectros, más el que roba Hamás de la ayuda humanitaria, que la vida de sus dirigentes en la opulenta Doha cuesta una pasta. ¿Sabes por qué somos famosos los palestinos?, le preguntó Mahmoud Darwish, afamado poeta palestino, a un interlocutor israelí hace 20 años, porque eres nuestro enemigo. El interés por nosotros proviene del interés por la cuestión judía, le dijo. Pero un Estado para Hamás, más allá del premio al terror, es un brindis al sol, sacar un siete con un dado de seis caras, y es que el diablo siempre está ocupado. De Felipe VI, mejor hablamos otro día.

Pero, de verdad, lo que uno espera en un restaurante, al menos, es comer, me cuenta alguien cuando se quita el sombrero. Se ha extendido la funesta costumbre por algunos chefs, sigue diciéndome, de que si pasas hambre es mejor, se entiende que para sus bolsillos. Resulta que el buen hombre le dio una segunda oportunidad a Alaparte y eligió un steak tartar y le trajeron dos cucharitas, dos. Los cursis que se las dan de entendidos, boquiabiertos. El precio era lo de menos, dieciocho euros. Pero pide un blanco de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Navaherreros, y se confunden con un fantasmal tinto que no hay. Y si pides un café, meses después de la apertura, todavía no tienen cafetera, y así. Una mala experiencia la tiene cualquiera, le digo. Y asiente en silencio, menos un suspiro.

Después me acompaña en dirección al acto de la Unión Profesional en el Edgar Neville de la Diputación que navega por Pacífico. Liberio Pérez y su mujer Lidia, Pablo Díaz, Fitipaldi… Tantos amigos y tanto tiempo, aunque en realidad, ahora que lo pienso, es lo mismo. Después, ella se pone sus nuevas gafas para la noche mientras me cuenta que Jimmy Kimmel, al que Disney despidió un ratito y después recuperó, minimizó el asesinato de Charlie Kirk, claro que no era de los suyos. Y le explico lo que es la taqiyya islámica, la simulación, el engaño a los infieles. Paso la página. Ibn al-Yayyab, de Granada (m. 1349), escribió esta jamriyya mística tan bella:

Sírveme el vino puro, sin mezcla,/que es mi descanso y medicina;/si se vierte una sola gota en el vaso,/el cristal transparenta la ardiente claridad;/si lo bebe el pervertido,/

le ofrece un enigma con un secreto oculto;/si lo bebe el iniciado,/le mostrará la verdad clara,/le dejará suspendidos los sentidos (…).