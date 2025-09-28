Unicaja - Valencia Basket en el Supercopa de Baloncesto 2025. / ACB - Pedro Salado

Este fin de semana se está disputando la Supercopa ACB en Málaga. El Martín Carpena acoge este evento, el primer título de la temporada 25 – 26. Para esta competición están citados el Real Madrid de Sergio Scariolo, el Valencia Basket de Pedro Martínez, el Tenerife de Txus Vidorreta y el Unicaja de Ibon Navarro.

Para los malagueños no es el primer título en juego. Ellos vienen de ganar la Intercontinental en Singapur, un título para el que eran claramente favoritos, lo cual en pretemporada y con muchos jugadores nuevos es una trampa. Pero Unicaja fue un equipo con mucho oficio en la final, una final que fue más disputada que la de la temporada pasada. A esta Supercopa se presentan con esa maldición que pesa sobre el club de no conseguir un título siendo anfitrión. Pero por el contrario, su presión es cero. Es un buen momento para ver cómo evolucionan las nuevas incorporaciones al equipo, seguir viendo qué detalles en el juego va modificando el entrenador, y verles competir contra equipos de Euroleague.

Tenerife viene con la misma presión que Unicaja, o sea, cero. Ellos son un equipo difícil de ganar, que juegan de memoria y al ritmo que le gusta a su entrenador. Un baloncesto muy táctico, minimizando las pérdidas y castigando siempre los defectos defensivos del rival.

El nuevo Valencia Basket de Euroleague es el equipo que parece ha demostrado estar más en forma en esta pretemporada. Pedro Martínez sigue desarrollando con su equipo un baloncesto muy rápido con mucho tiro de tres puntos y cargando mucho, y muy bien, el rebote de ataque. Valencia Basket ha dado un paso más en su presupuesto para volver a la Euroleague estrenando pabellón para la ocasión. Y no solo ha ido al mercado contratando jugadores de muy alto nivel sino que lo ha hecho pagando cláusulas como son los casos de Kameron Taylor y Yankuba Sima, los excajistas, que han dejado Málaga para irse a la ciudad del Turia pero dejando en las arcas del club de Los Guindos una pasta gansa.

El Real Madrid parte como favorito para esta competición. Y es que el Madrid siempre es favorito para todas las competiciones en las que participa. En este caso más, porque es evidente que el presupuesto ha cambiado para alto. Scariolo tiene una plantilla de dieciséis jugadores, todos de primer nivel. Su equipo tiene un nivel físico brutal y un gran talento. Además, en el banquillo tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo.

Lo curioso de este fin de semana es que también se está disputando en Huesca la Supercopa de Liga Femenina. Allí se disputan el título Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Zaragoza y Jairis, cuatro de los mejores equipos de nuestra Liga Femenina. Esta es otra magnífica oportunidad para ver buen baloncesto, con una enorme cantidad de jugadoras españolas importantes en sus equipos, algo que, por desgracia, será más difícil ver en la Supercopa masculina.

Pues bien, dos grandes eventos, los dos primeros títulos en juego y se solapan en fechas. ¿No es posible organizarlo de otra manera? ¿No hay días en la pretemporada? Yo entiendo que no debe ser fácil encajar los calendarios de ambas competiciones, la masculina y femenina. También comprendo que esos calendarios están muy saturados ya. Y seguro que para la televisión es mejor en fin de semana. Incluso para los aficionados que se desplacen a ver a sus equipos in situ.

Pero no sé, alguna solución se podría encontrar para que estas dos competiciones no se disputen en el mismo fin de semana y, además, sean casi los mismos horarios en las semifinales. Creo que se pierde una oportunidad muy bonita de captar nuevos adeptos al baloncesto, que falta nos hace, y de que los fieles frikis a nuestro deporte puedan disfrutar de ambos eventos.

No soy nadie. Seguro que me falta información. Pero no me puedo creer que no haya una solución y la única opción fuera esta, que ambas Supercopas coincidieran en días y horas en su jornada de sábado obligando al aficionado al baloncesto a tener que elegir qué ver.

En mi caso es fácil, habrá que ver dos partidos en diferido. Pero ya sabéis que no es lo mismo…