Marc Márquez alcanza a Rossi

Marc Márquez / ALEJANDRO CERESUELA

Lo de Marc Márquez de este domingo ya es historia dentro del deporte español y más concretamente en el mundo del motociclismo. Seis años ha tardado en poder incrementar su ya incomparable palmarés con un noveno título mundial. Después de conquistar el que representa su séptimo campeonato en la categoría reina, la de MotoGP, no podía evitar las lágrimas al confesar que su abuelo, fallecido el pasado año, le había pedido que lo dejase. Que no volviera a competir. Pero su tesón no sólo le ha permitido volver a volar. Ha vuelto a hacer realidad lo que muchos habían asegurado que sería imposible.

Atrás quedan lesiones graves, de esas ante las que cualquiera hubiese arrojado la toalla. A los Márquez nada ni nadie los detiene. Marc se proclamaba campeón en Motegi, en el circuito del Gran Premio de Japón donde terminó segundo para igualar los nueve títulos del italiano Valentino Rossi. Este último obtuvo uno en la antigua categoría de 500cc y seis más en MotoGP, con lo que ambos también están empatados a victorias mundiales en la categoría reina.

Marc Márquez celebra el título. / FILIP SINGER (EFE)

Sólo se mantiene por delante el inmortal Giacomo Agostini, que fue ocho veces campeón en la máxima categoría y la cuenta de títulos totales es la más extensa de la historia, con hasta 15. Le sigue por campeonatos totales el también inmortal Ángel Nieto. El primer español en hacer sonar cada dos semanas el himno de España en un circuito logró 13 mundiales, aunque no llegó a competir en la categoría reina. La cuenta de victorias en cualquier categoría también tiene por delante a Agostini, con hasta 122 triunfos. Le sigue Rossi, con 115. Y ahora encontramos a Marc Márquez a una única victoria del centenar en un Gran Premio. Ha visto bajarse la bandera por él hasta 99 veces, que son nueve más que las que en su día obtuvo el legendario Nieto.

El de Cervera recordemos que rompió moldes en cuanto a precocidad. Obtuvo su tercer título mundial en 2013 con apenas 20 años. Fue el primero en MotoGP, con lo que se convertía en el piloto más joven en ganar un campeonato en la categoría reina de este deporte, destronando a Freddie Spencer. Había ganado la corona de Moto2 un año antes, con 19, y con apenas 17, la antecesora de Moto3, la de 125cc.

Diez años de idilio con Repsol Honda, hasta 2023, le llevarían luego a compartir escuadra con su hermano Álex, en Gresini Racing. Y este año ha elevado a Ducati a los altares del motor, con la esperanza de repetir en 2026, puesto que aún tiene otro año más de contrato.

La historia de Marc Márquez en la máxima competición motociclista no se entendería sin el pionero español en la misma, que no es otro que Dani Pedrosa. No logró ningún título con la mayor cilindrada, aunque sí hasta tres en las otras, así como que hasta 54 victorias en un Gran Premio, con las que igualó la cifra de un histórico como Michael Doohan. Por delante de uno y de otro, el también español Jorge Lorenzo.

Márquez, con su Ducati en el GP de Japón. / AFP7 vía EP

Quién no recuerda las batallas entre Márquez y Lorenzo, con Rossi como tercer invitado en la pugna por ser el más rápido, el más fuerte, el intratable. Fueron temporadas que dieron máximas audiencias al motociclismo tanto en España como en Italia. Cada carrera deparaba un imposible, superior en vistosidad al anterior. De ahí que quien ha igualado este fin de semana el palmarés de Rossi le debe mucho tanto al transalpino como a Lorenzo. Formaron un trío de leyenda, tan importante como el que han conformado en el tenis otros tres ases de época, como son Nadal, Djokovic y Federer.

Es de justicia no olvidar a otro piloto histórico, que con cuatro títulos en la categoría reina, uno menos que Doohan, figura como el quinto con más victorias parciales en un Gran Premio. Fueron hasta 76. De hecho, sumados sus campeonatos en todas las categorías aparece igualmente con nueve títulos, los mismos que Rossi y Márquez. Es el británico Mike Hailwood, fallecido en 1981 con apenas 40 años de edad.

Llegadas estas últimas horas de septiembre de 2025 ahora desconocemos como nunca dónde están los límites de Marc Márquez. De lo que no tenemos dudas es de que su abuelo Ramón, desde allá arriba, seguirá pendiente de él y, como siempre, orgulloso de los éxitos de sus dos nietos.