El ultra asesinado en EEUU estaba alejando a su base del sionismo genocida

Charlie Kirk, durante un discurso en Mesa, Arizona / Ross D. Franklin / AP

Charlie Kirk, el activista ultraconservador estadounidense asesinado el pasado 10 de septiembre, estaba en un proceso de alejamiento del Israel genocida de Benjamín Netanyahu y amenazaba con arrastrar a su base tras de sí.

Es lo que afirma el conocido periodista de investigación estadounidense Max Blumenthal, él mismo judío antisionista que llevaba escribiendo sobre Kirk desde 2015, tres años después de que éste fundase la organización política ultra Turning Point Usa (TUPSA).

TUPSA recibió una fuerte inyección de dinero del David Horowitz Freedom Center, fundación ultraconsevadora y radicalmente anti islámica creada en 1988 por el escritor y activista judío de ese nombre .

Según explica Blumenthan en conversación con el también conocido periodista estadounidense Chris Hedges, al aceptar el dinero de ese centro, Kirk vendió su alma al diablo.

A partir de ese momento, podía hablar de todo siempre que fuera a favor de las raíces judeocristianas de EEUU, apoyara a Israel y atacara duramente al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el apartheid israelí, que estaba creciendo en las universidades norteamericanas.

Según Blumenthal, Kirk era un joven con talento además de extremadamente trabajador, con lo que se convirtió en un activo muy importante para el lobby israelí. Podría haber llegado a senador e incluso a presidente de EEUU, especula aquél.

En determinado momento, explica Blumenthal, su organización entró en crisis: el propio Kirk se veía cada vez más presionado por las bases en relación con la política de Israel y con el control que su jefe de Gobierno, Benjamín Netanyahu, ejercía sobre el presidente Donald Trump, todo ello en medio de un genocidio que cada vez rechazaban más jóvenes.

Según los últimos sondeos, sólo un 25 por ciento de los republicanos de menos de 35 años apoya lo que está haciendo Israel en Gaza.

Les horroriza sobre todo la hambruna a la que ese Gobierno somete a la población civil palestina, pero también que Estados Unidos se doblegue ante un Estado que practica el apartheid.

El propio Kirk, asegura Blumenthal, estaba cambiando y en la última Cumbre de Acción Estudiantil celebrada este verano en Florida, invitó al conocido periodista conservador Tucker Carlson, que había expresado en público su total desacuerdo con la política genocida israelí.

Carlson se había referido también últimamente a los posibles vínculos con el Mossad (servicio secreto israelí) del magnate financiero judío y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, cuyo supuesto suicido en una celda neoyorquina ha dado lugar a todo tipo de especulaciones.

Kirk quería que Carlson hablase no sólo de eso, sino también de su propuesta de que los judíos estadounidenses que habían ido a luchar por Israel fuesen desposeídos de su nacionalidad porque no se puede prestar fidelidad a otro Estado.

Kirk denunció también allí a Bill Ackman, multimillonario gestor de fondos norteamericano, fundador de Pershing Square Capital, sionista radical, que intentó manipular a la Universidad de Harvard.

Invitó además a debatir a un comediante judío y comentarista político antisionista llamado Dave Smith con el que Blumenthal califica de «apparatchik» sionista Joshua Hammer, del semanario Newsweek.

Dave Smith denunció las continuas violaciones por Israel de los derechos humanos, y su intervención en aquella cumbre estudiantil fue muy aplaudida por las bases, algo que preocupó profundamente al lobby israelí.

Kirk se vio entonces bombardeado por llamadas telefónicas y mensajes furibundos, y tuvo reuniones muy tensas con los donantes de su movimiento, que le dijeron que les debía a ellos su carrera y podrían ahora destrozarle si no paraba.

El joven activista no estaba acostumbrado a que le hablasen en esos términos, como si se hubiese convertido en propiedad del lobby judío, pero al mismo tiempo tuvo miedo.

Según Blumenthal, que ha hablado con gente de la propia Casa Blanca, también el presidente Trump está asustado. No se atreve a plantarle cara a Netanyahu.

«Me dijeron que en una de las últimas visitas de Netanyahu a EEUU los agentes israelíes instalaron todo tipo de escuchas en los vehículos del servicio secreto de EEUU», señala el periodista de investigación..

Los agentes estadounidenses descubrieron las escuchas y lo ocultaron, pero todo ello causó nerviosismo en la Casa Blanca.

También los ex primeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson habían tenido experiencias similares, señala Blumenthal.

Según éste, cuando se analizan las posibles hipótesis sobre el asesinato de Kirk, no se pueden obviar las consecuencias de que alguien que iba a convertirse en heredero del trumpismo hubiese dejado de apoyar a Israel y arrastrase a sus bases en ese alejamiento.

Blumenthal dice saber que Kirk fue a la Casa Blanca e intentó convencer a Trump de que no bombardeara a Irán, pero el Presidente le mandó callar por miedo.

El periodista reconoce no tener pruebas de que Israel esté de alguna manera detrás del asesinato del activista, pero señala que hay aspectos muy extraños en la investigación de lo ocurrido.

Lo que si sabe, dice, es que al lobby israelí le habría gustado eliminarlo aunque no fuera físicamente, cortándole toda financiación – últimamente 80 millones de dólares- y castigándole como están haciendo, por ejemplo, con Tucker Carlson, que se ha vuelto también contra el lobby sionista.

Pero éste sigue contando con peones importantes en los medios de comunicación de Estados Unidos, afirma Blumenthal. Está, por ejemplo, dice, un tipo sin talento como Ben Shapiro o el sionista radical Mark Levin, de Fox News, que días antes del asesinato de Kirk estuvo tratando de convencer a Trump para que bombardease Irán.