Lo decía mi abuela

Taylor, con su hija en brazos y con la Supercopa. / ACBPhoto

Este fin de semana nos dejó el primer título nacional en el Martín Carpena, la Supercopa Endesa, con el triunfo final del Valencia Básket ante el Real Madrid, tras haber vencido en semifinales al Unicaja y a La Laguna Tenerife, respectivamente.

Tener la posibilidad de ver la competición en directo es magnífico, creo que por casualidad, este año los cuatro contendientes han sido los que tenían que ser, los cuatro semifinalistas de la temporada pasada, sin nada artificial, sin equipo «grande» venido a menos, pero que hay que darle sitio.

Lo de magnífico lo aplico a los tres partidos presenciados, pese a ser principio de curso. El nivel para el espectador ha estado muy arriba, aunque haya trabajo pendiente para los entrenadores, sea a nivel táctico global, o con uno u otro jugador que no va a ser el mismo cuando llegue el mes de abril, aunque haya equipos que vienen de empezar antes, como el Unicaja, y otros necesitan rendir desde ya, como han sido los dos finalistas que empiezan la Euroliga entre hoy y mañana.

Y me quedo con lo deportivo, porque aunque el resto no esté mal, cada vez que hay que «disfrutar» de un evento de este estilo en Málaga... aquí se fastidia el tema. Y voy más allá de ese presunto mal fario del Unicaja en Málaga cada vez que hay que poner el pie en la cima que sea, cosa que tiene tanto fundamento como eso de no tocar el trofeo cuando llega una final.

A lo que me refiero es esa necesidad imperiosa de oportunidad histórica que te imbuyen desde fuera. El tener que moverte de tu sitio para que se siente uno que ni paga, ni le gusta el baloncesto. El tener que trabajar de otra manera porque desde ese estamento superior te dicen cómo se hacen bien las cosas, cómo iluminar el recinto o cómo animar. Pero sobre todo pongo el foco en la banda sonora que te ponen en modo mákina, digno de la banda sonora original de Sirât, con esas versiones perpetradas de piezas de más de 23 años como «Dragostea din tei», «Sarà per ché ti amo», «Sweet Caroline» o el tema central de El último Mohicano... Casi me quedé esperando a Chimo Bayo o Pastis & Buenri con una remasterización del himno nacional para acabar la rave.

Una vez recuperado de la sordera vivida y ya más en serio, me quedó claro que lo de la Euroliga es casi otro deporte. Sobre todo viendo sin ensamblar, sin desarrollar y con ausencias a dos equipos que a priori van a tener objetivos dispares en esa competición, pero que terminaron imponiéndose a dos muy buenos conjuntos como canarios y malagueños que tuvieron, de entrada, menos físico que los contrarios.

En lo que nos importa en Málaga, lo que vimos del Unicaja, hubo cosas que me parecieron bien, y otras no tanto. Habría que tener en cuenta antes de empezar a hablar las circunstancias reales, superar ese divorcio por abandono (que no viudedad) de los que se fueron, me parece el punto de partida, porque salvo Melvin Ejim, todos lo han hecho por voluntad muy propia. Ojo, al igual que cuándo vinieron aquí no hace tanto tiempo.

El equipo estuvo mucho tiempo mirando a la cara a un rival que, pese a las ausencias, es mucho más poderoso en todo, empezando desde el concepto actual de club, y que tiene otros objetivos. Y es que su plantilla y su coste son muy diferentes de lo que tenemos ahora en Málaga, porque como me decía mi abuela: «el dinero y la hermosura no se pueden ocultar».

La parte fácil de la idea de juego creo que está siendo aceptada bien tanto por los nuevos, como por los que siguen y que tienen que hacer también su parte para la adaptación de las novedades. Al menos en defensa, creo que se dan los pasos iniciales para ello, a pesar de la notable pérdida de físico.

En ataque se necesitan cosas diferentes de cada uno de los nuevos, James Webb y Emir Sulejmanovic, aparte de conocimiento del juego y de la liga y veteranía creo que darán una solidez importante al equipo. A Chris Duarte habrá que pedirle regularidad para que el talento no sean destellos, sino que nos ilumine alargando su aportación en el tiempo, aunque para ello tenga menos el balón en la mano (ojo, que esto pasó también con Kameron Taylor al llegar). Y con Xavier Castañeda, creo que necesita quitarse el peso de tener que volver de una lesión larga, cambiar de rol, equipo, país y aspiraciones, lidiar con las comparaciones que ya le están colocando y rendir en un engranaje que ha funcionado muy bien mucho tiempo.

Con el comienzo de la temporada real, cualquier momento va a ser bueno, pero creo que, como ocurrió en su día, la FIBA BCL, me parece un escenario ideal para ver los progresos individuales. Disfrutémoslo.