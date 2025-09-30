Opinión | Málaga de un vistazo
Ganar más allá de la victoria
A veces de lo que uno se arrepiente es de haberse precipitado, o el impacto de haberse equivocado es tan grande luego que desborda cualquier capacidad y nos somete y acobarda para siempre
Hay decisiones complicadas que con frecuencia tomamos a la ligera. Sin pensar. Porque o se toman en ese momento o ya no pueden tomarse. Y nos precipitamos o aventuramos. Momentos que nos obligan a elegir una opción o no poder elegirla ya, y uno no valora muy bien las consecuencias, no siempre hay tiempo para eso. En ocasiones seguimos nuestro instinto, o un impulso que nos empuja a tomar un camino que desaparece si no lo caminamos en ese justo momento. O eso creemos. Coge ese tren que sale ya, grita ese nombre que se te va, aprovecha esa oferta de trabajo que te lleva fuera, acepta esa promoción que ni esperabas, o levántate de esa caída antes de saber si te aguantarán las piernas.
Puede que sea más el miedo a arrepentirse luego que otra cosa. O puede que la valentía de sentirse capaz de afrontar el impacto del error si lo fuera. Pero a veces de lo que uno se arrepiente es de haberse precipitado, o el impacto de haberse equivocado es tan grande luego que desborda cualquier capacidad y nos somete y acobarda para siempre.
Aunque tampoco se puede decir si una decisión fue mala o buena a destiempo, una vez tomas un camino ya no se trata de valorar si fue el correcto sino de convertirlo en el bueno. Intentarlo al menos.
Y es que a veces no queda otra que aceptar lo decidido, seguir adelante cuando no hay marcha atrás, porque las consecuencias de lo elegido no desaparecen tomando otro camino sin más, y hay que seguir empujando, aún sabiendo que fue una mala elección, luchar contra ella hasta hacerla buena y llegar a meta por el camino más largo. Que le pregunten a Marc Márquez lo que es eso. Y su recompensa.
