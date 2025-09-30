Política mojada

Carretera comarcal de Castellón, ayer. / Andreu Esteban

Mazón estará dando sensación de actividad para que los ciudadanos a los que desatendió en la Dana vean que en esta ocasión no está dándole al palique con hielo ni está de sobremesa, cháchara, postre y desconexión. Le viene bien esta nueva alerta a la ‘mazonería’ para reconciliarse con quien quiera comprar la idea de que un Ventorro lo tiene cualquiera.

Somos indulgentes con los pecados de la carne (de chuletón), de la gula, el hedonismo y los destilados, pero no tanto con la desidia. Ni siquiera parece que diera la orden de delegar.

La naturaleza vuelve a golpear iracunda poniendo a prueba de nuevo a las alertitas, los 112, el Gobierno, la Generalitat y hasta la Mancomunidad del Ajoporro Blanco. Todos en sus puestos ayer en España, todos acongojados y temerosos de que las gotas de agua les pillen fuera de juego y del puesto de trabajo y luego todo se sepa y te abucheen por la calle.

España era ayer un viceconsejero comprobando que el móvil le suena e incordiando de continuo al jefe, a los bomberos, a Protección Civil y al jefe de prensa. Salvo para el enfrentamiento político, no hemos aprendido la lección. El número de inútiles no ha descendido pero los que perfeccionan el relato político de su patrocinado si han aprendido que esta vez pueden engañar mejor. Ojalá que no llueva mucho o llueva razonablemente, que llueva café o que llueva mansamente como en una novela de Cela o en un relato de García Márquez.

Ayer caían gotas y esas gotas serán hoy material de tertulias que darán para horas y horas. Hay quien ve la gota en el ojo ajeno y no ve la garrafa en el propio. Ya nadie se acuerda de esos generalotes que se contrataron por un pastón para la llamada reconstrucción, que fue más bien la reconstrucción de su nivel de vida y su jubilación. Gandía registró 350 litros por metro cuadrado, los vecinos entran en pánico y las clases se han suspendido. Hay que rezar al cielo para que sea clemente y a los héroes del sectarismo para que haya voluntad de cooperar. Por descontado, nadie atenderá estas plegarias.