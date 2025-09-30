Una visión feliz y aterradora

Con el tiempo las bibliotecas de la gente libresca pasan a ser un problema. Ante los primeros síntomas de saturación se suele tumbar libros al borde, luego se pasa a la disfuncional doble fila (un castigo cara a la pared de los libros de atrás, que llegaron primero) y se acaba mandando al exilio de depósitos ocasionales a viejos conocidos olvidados o recién llegados que no pasan el corte. Pero como no cesan de llegar a cada tanto hay que emprender traslados en forma para hacer sitio. En la última operativa, el fin de semana, logré liberar dos baldas completas de estantería, una en cada frente de pared. Como el mueble es blanco, el fondo de los espacios liberados parecía tener una luz interior, un raro fenómeno que a cada rato observaba, por si fuera una señal. Entonces me vino a la cabeza la idea de si a partir de un momento no habrá que ir desocupándola para hacer sitio a la luz.