Opinión | Viento fresco
Aquí no hay quien duerma
El insomnio como material literario está de moda. Sobre todo si te cuentan historias para no dormir
El partido de los insomnes va ya por más de cinco millones de militantes en España, según los últimos datos médicos. El partido de los insomnes haría campaña de día y de noche, llevaría el derecho al sueño como idea principal en su programa y tal vez los partidos tradicionales, preocupados, no pegarían ojo.
Cada noche hay un batallón, una legión, un grupazo de gente que practica a la fuerza ‘El mal dormir’ (título de un libro sobre la cuestión del insomnio de David Jiménez Torres). Por su parte, Isaac Rosa ha publicado una novela sobre una pareja insomne, ‘Las buenas noches’ (Seix Barral). No sabemos si estos libros se han escrito en vela. El insomnio está de moda como género literario y los editores duermen bien gracias a los ingresos que proporciona.
Millones de insomnes dan vueltas y vueltas en la cama dándole vueltas y vueltas a los problemas, que de noche parecen irresolubles. También oyen algún podcast, cuánto están aprendiendo los insomnes de ocultismo, ciencias naturales, historia, filosofía, política. Algunos ven vídeos en TikTok o tratan de hacer el amor o salen al balcón a ver la noche, que llegando con promesa de fugacidad se nos hace eterna.
El líder del partido de los insomnes estaría taciturno por la mañana y bostezante por la tarde y tal vez se movería como un zombie. Los insomnes se reconocen entre sí en la oficina, al cruzarse por un pasillo, esbozando un bostezo cómplice.
El insomne lleva ya contadas millones de ovejas y se ha pasado a las cabras. Hay quien toma pastillas para dormir pero después no duerme pensando que toma demasiadas pastillas. No dormir es una pesadilla. Los insomnes sueñan despiertos. Sueñan que duermen.
Numerosos estímulos y mensajes nos instan a despertar nuestra conciencia, a agitarla. Pero para dormir hay que tener esa conciencia tranquila. Es una paradoja de las que quitan el sueño. Hay que tener paciencia y compartir el problema. Pero sin aburrir a las ovejas.
- Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca
- Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
- La OCU registra más de 200 reclamaciones en la San Diego Comic-Con Málaga
- EOI de Málaga: así empieza el curso en la escuela de idiomas con más oferta de Andalucía
- ¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con
- Kendrick Perry, jugador del Unicaja, revela la mejor forma de hacer un campero malagueño: 'Soy un cocinillas
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga