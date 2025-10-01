Aquí no hay quien duerma

Dormir, un lujo a veces. / l.o.

El partido de los insomnes va ya por más de cinco millones de militantes en España, según los últimos datos médicos. El partido de los insomnes haría campaña de día y de noche, llevaría el derecho al sueño como idea principal en su programa y tal vez los partidos tradicionales, preocupados, no pegarían ojo.

Cada noche hay un batallón, una legión, un grupazo de gente que practica a la fuerza ‘El mal dormir’ (título de un libro sobre la cuestión del insomnio de David Jiménez Torres). Por su parte, Isaac Rosa ha publicado una novela sobre una pareja insomne, ‘Las buenas noches’ (Seix Barral). No sabemos si estos libros se han escrito en vela. El insomnio está de moda como género literario y los editores duermen bien gracias a los ingresos que proporciona.

Millones de insomnes dan vueltas y vueltas en la cama dándole vueltas y vueltas a los problemas, que de noche parecen irresolubles. También oyen algún podcast, cuánto están aprendiendo los insomnes de ocultismo, ciencias naturales, historia, filosofía, política. Algunos ven vídeos en TikTok o tratan de hacer el amor o salen al balcón a ver la noche, que llegando con promesa de fugacidad se nos hace eterna.

El líder del partido de los insomnes estaría taciturno por la mañana y bostezante por la tarde y tal vez se movería como un zombie. Los insomnes se reconocen entre sí en la oficina, al cruzarse por un pasillo, esbozando un bostezo cómplice.

El insomne lleva ya contadas millones de ovejas y se ha pasado a las cabras. Hay quien toma pastillas para dormir pero después no duerme pensando que toma demasiadas pastillas. No dormir es una pesadilla. Los insomnes sueñan despiertos. Sueñan que duermen.

Numerosos estímulos y mensajes nos instan a despertar nuestra conciencia, a agitarla. Pero para dormir hay que tener esa conciencia tranquila. Es una paradoja de las que quitan el sueño. Hay que tener paciencia y compartir el problema. Pero sin aburrir a las ovejas.