La justicia no sirve para todo

El proceso judicial es un mecanismo de resolución pacífica de conflictos que hace al menos 5.000 años que nos acompaña. Proviene muy probablemente de la cultura egipcia y fue adoptado por algunas civilizaciones cercanas, entre ellas la hebrea y finalmente la romana, desde la que se difundió por todo el mundo. Cuesta pensar en una cultura sin jueces, pero las habido y las hay. Baste decir que en la América precolombina jamás hubo jueces. Resolvían sus conflictos de otras maneras, algunas que también existen ahora -la mediación-, y otras muy salvajes y extendidas por todo el mundo de las que solo han quedado algunos restos, como los actuales juramentos y promesas.

El proceso judicial ha impregnado de manera muy profunda nuestra cultura. Está basado en una idea revolucionaria para el momento remoto en que se formuló. Esa idea es que los conflictos no los debe ganar el más fuerte, sino aquel que tenga la verdad de su lado, es decir, el que tenga razón. Esa es la justicia. Esta idea está en la cabeza de todo el mundo, tanto de los que esperan justicia y confían en ella como un valor inmanente en el universo, como de aquellos que intentan ganar un conflicto aun sabedores de no tener razón, precisamente porque saben que deben aparentar una verdad mentirosa. Los segundos intentan retroceder a la crueldad habitual de la naturaleza, donde los conflictos los gana el más fuerte, respondiendo ello, al parecer, a una supuesta necesidad de mejora genética que llevada al extremo es absurda, como ha demostrado el ser humano tantas veces. Los primeros, aunque no lo sepan, siguen creyendo en una antigua diosa egipcia: Maat, que fue copiada por los romanos en otra diosa a la que llamaron precisamente Iustitia.

Pero lo cierto es que ya no hay nada sobrenatural en el proceso judicial, ni siquiera en la «justicia», que debiera ser siempre su resultado. Todo es de creación humana. Cuando decimos «no es justo», lo hacemos porque lo sucedido no encaja en el sistema de valores de nuestra sociedad, es decir, en las normas que la disciplinan y que se dan, más o menos espontáneamente, los seres humanos en cada territorio y momento histórico. A veces, individualmente, se coincide más con una parte de ese sistema normativo, y por eso se desplaza el sentido de lo que es justo a ese sector. Así nacen las ideologías, también las políticas, que no son más que maneras de percibir lo que es justo con más fe que explicaciones habitualmente, pese a que las explicaciones existen y siempre habría que buscarlas.

Siendo todo ello de ese modo, es comprensible que ante lo que percibimos como injusto, pensemos en un juez o tribunal que así lo declare. Y por ello, ante la masacre de Gaza, insisten muchos, no sin razón, en calificarla de genocidio, porque apelan al sentido de lo justo de la gente y sueñan con ver a Netanyahu sentado en un banquillo. O a Putin, tras su salvaje invasión de Ucrania y constantes ataques a la población civil. Del mismo modo que queremos que se descubra y juzgue al asesino cuando hay un homicidio o al violador cuando hay una agresión sexual.

Sin embargo, por mucho que nos quede esa esperanza que colma buena parte de nuestros anhelos de justicia, es difícil pensar que algún día Putin o Netanyahu serán juzgados, porque para ello habría que detenerlos, lo que resulta casi imposible, por más que pensar en Göhring, Ceaucescu, Pinochet, Videla, Sadam Hussein o Karadcič, entre otros, nos haga soñar con la ilusión de que los asesinos a veces pagan por sus crímenes incluso ante un tribunal. También se consigue juzgar a bastantes asesinos y violadores, pero otros muchos no son condenados jamás. Y aun y así hay víctimas... Siendo ya dudoso que una condena pueda ser siempre un consuelo, ¿qué podemos hacer para compensarlas, cuando ni siquiera existe esa condena? Además, el proceso judicial, por su duración y complicaciones, a veces se convierte en una tortura para esas víctimas, lo que vuelve a golpearlas.

Algún día habrá que pensar en alternativas. Hacer daño al agresor es un salvajismo de épocas pasadas, por más que el escarmiento guste aún a demasiados. Hoy deberíamos suprimir la palabra «daño» en la ecuación. Ese es el punto de partida. El futuro está por escribir.