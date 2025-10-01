Opinión | Málaga de un vistazo
Málaga no es un ángulo recto
Desde nuestros orígenes, la arquitectura nos ha ido acompañando en nuestro devenir vital. El arte de proyectar y construir, siempre al servicio de los individuos, fusionando armonía, utilitarismo – concebido como la teoría ética que aspira a una actividad deseable para producir la mayor dimensión de bienestar y bonanza, contribuyendo a la utilidad general, a la felicidad colectiva- y funcionalidad. Cada arquitecto-ta ha colaborado con su análisis a trazar las diferentes perspectivas de la arquitectura, personalidades y ciclos para la conversión de los espacios; si bien, la gran mayoría suele convenir en una determinación común: mejorar con la edificación la existencia de las personas, su percepción del entorno, del hogar, de las construcciones públicas y, evidentemente, de los planes de urbanismo los cuales describen el contexto individual y común en el que coexistimos. La arquitecta iraquí Zaha Hadid, la primera mujer en recibir el premio Pritzker – el galardón más importante de la arquitectura- en 2004 decía: «El mundo no es un ángulo recto». Málaga tampoco.
El Colegio de Arquitectos de Málaga celebra entre el día 3 y 10 de octubre la ‘Semana de la Arquitectura 2025’ con una dilatada programación de actividades gratuitas, donde se volverán a abrir inmuebles y monumentos a los malagueños con salidas guiadas. En esta decimosexta edición, el objetivo de los arquitectos locales es acercar al ciudadano una arquitectura que acompaña y cuida. «Una arquitectura que sabe mirar hacia atrás, preservando el patrimonio y los valores culturales, históricos y sociales que nos definen», como asevera Susana Gómez de Lara, decana del COA. A disfrutar de nuestros edificios.
- Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca
- Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
- La OCU registra más de 200 reclamaciones en la San Diego Comic-Con Málaga
- EOI de Málaga: así empieza el curso en la escuela de idiomas con más oferta de Andalucía
- ¿Una Gotham City en el Cortijo de Torres? Málaga plantea usar las casetas en la próxima Comic-Con
- Kendrick Perry, jugador del Unicaja, revela la mejor forma de hacer un campero malagueño: 'Soy un cocinillas
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga