Málaga no es un ángulo recto

Colegio Arquitectos de Málaga. / Álex Zea

Desde nuestros orígenes, la arquitectura nos ha ido acompañando en nuestro devenir vital. El arte de proyectar y construir, siempre al servicio de los individuos, fusionando armonía, utilitarismo – concebido como la teoría ética que aspira a una actividad deseable para producir la mayor dimensión de bienestar y bonanza, contribuyendo a la utilidad general, a la felicidad colectiva- y funcionalidad. Cada arquitecto-ta ha colaborado con su análisis a trazar las diferentes perspectivas de la arquitectura, personalidades y ciclos para la conversión de los espacios; si bien, la gran mayoría suele convenir en una determinación común: mejorar con la edificación la existencia de las personas, su percepción del entorno, del hogar, de las construcciones públicas y, evidentemente, de los planes de urbanismo los cuales describen el contexto individual y común en el que coexistimos. La arquitecta iraquí Zaha Hadid, la primera mujer en recibir el premio Pritzker – el galardón más importante de la arquitectura- en 2004 decía: «El mundo no es un ángulo recto». Málaga tampoco.

El Colegio de Arquitectos de Málaga celebra entre el día 3 y 10 de octubre la ‘Semana de la Arquitectura 2025’ con una dilatada programación de actividades gratuitas, donde se volverán a abrir inmuebles y monumentos a los malagueños con salidas guiadas. En esta decimosexta edición, el objetivo de los arquitectos locales es acercar al ciudadano una arquitectura que acompaña y cuida. «Una arquitectura que sabe mirar hacia atrás, preservando el patrimonio y los valores culturales, históricos y sociales que nos definen», como asevera Susana Gómez de Lara, decana del COA. A disfrutar de nuestros edificios.