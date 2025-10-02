Alemania ante el asesinato de Charlie Klirk

Trump honra a Charlie Kirk calificándolo como uno de "los más grandes patriotas" de EEUU. / agencias

El asesinato de Charlie Klirk en Estados Unidos ha traspasado fronteras. En Alemania, las primeras reacciones políticas llegaron de Alice Weidel y Beatrix von Storch (AfD), que elogiaron su valentía y reprocharon al presidente de la CDU, Friedrich Merz, que en el Bundestag no dedicase «ni una palabra» a Charlie. No es difícil prever que AfD intentará rentabilizar políticamente la tragedia.

Más allá de AfD, en otros sectores alemanes también se levantaron voces. Representantes de la Iglesia católica y evangélica subrayaron que la violencia nunca puede ser respuesta a un debate de ideas, y recordaron que la fe cristiana se construye sobre el respeto y el amor al prójimo. En la prensa, algunos editoriales insistieron en que la polarización estadounidense no debe importarse de manera acrítica a Europa, mientras que otros señalaron que la figura de Charlie refleja la fractura cultural de nuestro tiempo. En la sociedad civil, asociaciones juveniles expresaron preocupación por la radicalización ideológica que envenena el diálogo público y convierte al adversario en enemigo.

La muerte de Charlie toca fibras más profundas. Fue, en cierto modo, un ‘9/11’ de otra índole: no un ataque contra edificios o instituciones, sino contra la libertad de palabra, contra el derecho de un joven a defender una visión del hombre.

Charlie no era un agitador callejero. Tenía carisma, pero sobre todo tenía preguntas. No iba él: le invitaban. Y, una vez allí, dialogaba, provocaba reflexión, sacudía conciencias.

En esto se parecía a Sócrates: no ofrecía respuestas fáciles, sino preguntas incómodas. Y, como al filósofo ateniense, su valentía le costó la vida.

Pero aquí está el riesgo: confundir la búsqueda personal de la verdad con verdades políticas. Cuando la verdad se convierte en instrumento partidista, se pervierte su sentido original. Ese es quizá el mayor desafío de nuestro tiempo: mantener separada la indagación honesta del uso ideológico.

Vivimos en una época donde defender públicamente el cristianismo se ha vuelto incómodo. Quien afirma que existe una verdad sobre el ser humano corre el riesgo de enfrentarse a la burla, a la agresión, incluso a la violencia. Como advertía recientemente la socióloga Jutta Allmendinger, la polarización se debe a la desinformación: las personas no salen de su gueto y, por lo tanto, sus opiniones no cruzan fronteras. En este contexto, no se puede instrumentalizar este asesinato para justificar atropellos que penalicen la libertad de expresión. En Alemania, somos más amigos del sowohl als auch (por un lado y por otro) que del entweder oder (o lo uno o lo otro).

El trasfondo es claro: si eliminamos a Dios, como advertía Viktor Frankl, el hombre queda reducido a un «proceso de oxidación». Y sin trascendencia, la educación degenera en relativismo o cinismo.

Charlie lo intuía: no basta indignarse, hay que formar. La educación es un acto de amor intelectual y social. Significa dotar a los demás de criterios, razones y argumentos claros. Significa enseñar a distinguir verdad de opinión en medio del ruido de fake news y polarización.

Como recordaba Benedicto XVI: «No hay configuración positiva del mundo allí donde las almas se envilecen».

El fenómeno Charlie Klirk es un reflejo de los tiempos que vivimos. Hace pocas semanas, en Europa apenas nadie había oído hablar de él. Hoy su figura suscita pasiones, debates y polémicas. El tiempo dirá en qué tipo de símbolo se convertirá.

Lo que merece ser recordado, más allá de toda disputa partidista, es su deseo de ir al fondo de las cosas y su constante invitación al diálogo. Eso es lo que nos interpela: ¿seremos capaces, también en Alemania y en Europa, de abrir un punto de giro cultural y espiritual que dé sentido al sacrificio de Charlie?