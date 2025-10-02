Opinión | Viento fresco
Un cafelito
El café es una excusa, un asunto literario, un vigorizante, un laxante, un placer, el inicio del mundo cada mañana
El uno de octubre fue el Día Internacional del Café pero como ese día lo tomé descafeinado no he reaccionado hasta hoy. El café es una de esas cosas imprescindibles para el columnista.
-Toma, claro, y para el filatélico.
El columnista tiene en el café una excusa, un tema, un vigorizante, un asidero. Se piensa mejor con algo en la mano por eso existen los rosarios, los cigarrillos, los llaveros y las tazas de café. Claro que si lo que tienes en la mano es tu propia oreja que se te ha caído por el frío o un paquete que pesa mucho o un estropajo para fregar los platos a lo mejor no piensas muy bien.
El columnista necesita café y un balcón por el que mirar la vida. Qué sería de los escritores sin el balcón. Y eso que los periódicos están llenos de gente que solo mira para sus adentros. Incluso desde el balcón. Está el día radiante, el cielo azul, los pajaritos cantando, los atractivos viandantes a la vista y solo se les ocurre mirar sus vísceras y bilis. Café, balcón, gorriones o vencejos y tal vez una tarde que glosar, una mañana a la que dedicar adjetivos y a lo mejor un niño correteando y dando por saco para que uno eche de menos la redacción, los ruidos de la redacción, si es que ese día ha optado por el teletrabajo.
Un café también es una excusa, vamos a tomar un café, para la charla y la confidencia, el chisme, la maledicencia, el ditirambo o los silencios, cosa que también agradece el columnista. Y el pequeño comerciante y el abogado, sí.
El café es un asunto sobre el que escribir, ya tardamos en decirlo. Un asunto literario. El café expresso no hace paradas. El gran Néstor Luján tenía en la contra de un diario barcelonés una columna bajo el título ‘Café negro’.
El café está molido pero la cafetera también está cansada. Me gusta cuando calla, porque está como descafeinada. La cafetera es un arma cargada de futuro. La cafetera del trabajo siempre hace horas extras. La de casa tiene jornada de mañana. Con el primer café se inicia el diálogo con el mundo. En España se practica mucho el «café para todos», que generalmente concede alguien a quien han puesto de muy mala leche los nacionalistas. Cuando el camarero pregunta si en vaso o en taza, nos está instando a desvelar una intimidad, una tradición, un acervo. Peor, claro, es el que no pregunta y trae un cortado en una sopera o un café de desayuno en un dedal. Del vasito de agua siempre se olvidan. El Día Mundial del Café hay que celebrarlo a diario. En casa o en una terraza. Ya sea con familia o compañeros o felizmente acompañado de tus neuras.
