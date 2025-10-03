Las ideas, las palabras y las cosas

Campo de concentración. / museo memoria y tolerancia

Utilizando la alquimia del griego antiguo, la filósofa española Adela Cortina tuvo a bien ofrecernos en 1995 un nuevo vocablo, ‘aporofobia’ (de ‘aporos’, carente de recursos y ‘fobia’, temor o rechazo a). En el año 2017 el término ingresó felizmente en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Somos muchos los que señalamos la pertinencia del neologismo. Entre otras cosas, porque sirve para reflejar una realidad que traduce comportamientos y relatos que están en la base de males sociales como el racismo o la xenofobia, lacras que nos generan asco y miedo. En ocasiones, las palabras parecen surgir fruto de una necesidad vital. Otras, misteriosamente, permanecen escondidas, como el término para designar a los que pierden a un hijo.

En muchos momentos de la historia del pensamiento occidental se ha defendido la neutralidad valorativa, la inocencia de los signos lingüísticos, las construcciones que con ellos se pueden hacer y por ende, de los lenguajes naturales. En definitiva, se podría pensar que no son tan poderosos. Por ejemplo, el ideal de un lenguaje lógicamente perfecto está presente en el devenir de la Filosofía Analítica, nacida en el siglo XX, especialmente en los primeros momentos de su desarrollo, de la mano del ideal de la ‘ciencia unificada’, y su optimismo ingenuo se traslada también a la consideración de las peculiaridades virginales de sistemas de signos como el francés o el alemán. Se quiere corregir con ello la ambigüedad de los lenguajes naturales, pero no se va más allá del plano ‘semántico’, el de la relación de los signos con sus significados. Y dichos significados no se ven afectados por ningún pecado original adscrito a cuestiones ideológicas. La pragmática es otro cantar.

Revolución Soviética

Con la Revolución Soviética de 1917 cobraron actualidad las relaciones entre el lenguaje y la ideología, fruto del ascenso del marxismo a la categoría de filosofía oficial del nuevo sistema político. En mayo de 1846, Marx y Engels dieron por concluida la redacción de La Ideología Alemana, obra que comenzaron en Bruselas en 1845 y que ofrecieron irónicamente «a la crítica roedora de los ratones». Este trabajo de construcción conjunta pretendía llevar a cabo una «crítica de la filosofía posthegeliana» (Feuerbach, Bauer, Stirner y los socialistas idealistas alemanes, fundamentalmente) a través de la crítica particular de la filosofía de Feuerbach. Su objetivo era «liquidar la conciencia filosófica» que tanto Marx como Engels abrazaron en su juventud, oponiéndose frontalmente al idealismo presente en el materialismo de Feuerbach con su «nueva concepción materialista de la historia»: el materialismo histórico. Esta síntesis consiste en la exposición del proceso real de producción y de la forma de intercambio engendrada por aquel, de tal modo que la historia aparece como la sucesión de los diferentes modos de producción (tribal, feudal, el capitalismo de la manufactura, el capitalismo industrial moderno…). Según Marx y Engels, las formas de conciencia y las ideas forman parte del proceso de la vida humana real y, por tanto, no son independientes del ser humano real y concreto que las piensa. Y el desarrollo de las ideas y las formas de conciencia (la religión, la filosofía, la moral, el derecho, la ideología política…), que se encuadran en una «superestructura» ideológica, política y jurídica, depende de la base material, de las condiciones materiales de existencia que se encuentran en la economía política. Dicha base, que incluye las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, es la llamada ‘infraestructura’. Es pues, la vida, la que determina la conciencia y no al revés –como piensan los idealistas-. Las ideas no guían ni mueven el mundo. La clave para la comprensión histórica y la dinámica social se encuentra, por el contrario, en la economía, aunque semejante descubrimiento tire por tierra nuestras construcciones mentales románticas sobre la existencia: es lo que tiene el materialismo.

Marx y el concepto de ideología

Según los especialistas, Marx no definió nunca de manera rigurosa el concepto de ideología. La ambigüedad semántica del término servirá, sin saberlo, a nuestros propósitos. Por un lado, la ideología designa a aquellas formas de conciencia no verdaderas, opuestas a la objetividad de la ciencia, que dan una imagen falseada de la realidad y de las condiciones en las que se desarrolla la vida del ser humano. Estas formas de pensar –y el lenguaje es su expresión genuina- ocultan, desfiguran perversamente, subliman y suplantan por medio de conceptos e imágenes las situaciones sociales e históricas alienadas. Así, por ejemplo, la creencia cristiana en la resurrección, en la promesa del Paraíso en otra vida, manejada hábilmente por un clérigo o un empresario, con su mensaje de resignación en este valle de lágrimas a la espera de la existencia auténtica tras la muerte, promueve la aceptación de condiciones sociales inadmisibles para los trabajadores y ventajosas para los propietarios de los medios de producción. La ideología es, por tanto, de acuerdo con esta caracterización –presente en la obra de Marx-, sinónimo de deformación, de engaño deliberado e instrumento de dominación.

Como nos recuerda el filósofo español José Hierro Sánchez-Pescador (‘Principios de Filosofía del Lenguaje’, 1982), el lingüista ruso Nikolái Marr, se apoderó de la escena intelectual soviética, en los años veinte, defendiendo sin evidencia empírica alguna, que el lenguaje natural tenía un carácter clasista, como parte de la superestructura ideológica de la sociedad y que, por ello, era un claro instrumento de dominación en manos de la clase dominante. Por consiguiente, con la revolución, la nueva infraestructura hará posible la aparición de un lenguaje no alienante y ello se reflejará en el léxico e incluso en las estructuras gramaticales. Además, atendiendo al carácter dialéctico del movimiento histórico, a la reciprocidad entre estructuras, una vez alumbrado, el nuevo lenguaje revolucionario sería capaz de influir positivamente en el desarrollo del modo de producción comunista. Vamos, que las cosas importantes, como las económicas, se verán favorecidas poderosamente cuando todo el mundo se interpele por la calle con la palabra ‘camarada’.

Camarada Stalin

Curiosamente, fue el camarada Stalin el responsable de cercenar la influencia de la teoría de Marr. En un breve artículo publicado en Pravda en 1950, Stalin llegó a negar el carácter marxista de la lingüística de Marr haciendo gala de un inusual sentido común. La lengua de los rusos seguía siendo básicamente la misma, a pesar de los cambios sociales y económicos introducidos por la revolución. La novedad estriba, únicamente, en la aparición de palabras nuevas o el uso más frecuente de otras, y otros cambios semánticos menores. La gramática había quedado intacta, al igual que el léxico esencial. Y es que la lengua es, para Stalin, un medio de comunicación entre todas las clases sociales. No es un resultado indirecto de la producción, ni el instrumento de dominación de clase alguna. No obstante, mientras que la superestructura está vinculada indirectamente a la actividad productiva, el lenguaje sobrepasa la frontera de la superestructura y refleja inmediatamente las transformaciones que acaecen en este contexto, enriqueciendo el léxico y perfeccionando las estructuras gramaticales. Y solo una parte muy pequeña de la lengua (’dialectos’ o ‘jergas de clase’) defiende propiamente intereses clasistas.

Tanto la propuesta de Stalin, como la de los lingüistas, filósofos e historiadores que desarrollaron su trabajo en torno a Mijail Bajtin a finales de los años veinte atienden a la consideración de una interpretación más aséptica y neutral del concepto marxista de ideología. Es, en este caso, el sistema o cuerpo objetivo de ideas o conceptos (es decir, imágenes, mitos, esquemas conceptuales o ‘representaciones’ en general), mediante el cual tenemos conciencia de nuestra realidad o experiencia social, pero sin perder de vista que todo lo que pensamos tiene su origen y está condicionado por la sociedad en la que vivimos, como defendían sin pudor los creadores de la ‘Sociología del Conocimiento’, como Max Scheler, Karl Mannheim, Talcott Parsons o Robert Merton.

Dedarrollo de la comunicación

Para Bajtin la ideología no se encuentra en la conciencia, ni en la gramática, ni en el habla individual, sino en los signos lingüísticos que permiten desarrollar la comunicación y sobre los que se configura la conciencia. Lo ideológico es, pues lo semiótico, y todo signo lingüístico tiene una carga valorativa adquirida socialmente. Y dicha carga valorativa es diversa, dado que cada clase social usa el lenguaje con un acento axiológico peculiar, lo que pone de manifiesto la lucha de clases. En cualquier caso, lo ideológico no se manifiesta en las palabras, sino en lo que éstas presuponen y pretenden dar a entender, es decir, en un contexto extralingüístico. Este contexto puede ser el de un grupo reducido –el de los sexadores de pollos o los fabricantes serbios de sondas vesicales, por ejemplo-, pero también el de una sociedad en su totalidad -como la luxemburguesa- o de un conjunto de sociedades –como las de mundo occidental.

Sea como fuere, dado que sabemos, por lo menos desde la obra del filósofo británico John L. Austin, que «podemos hacer cosas con palabras», y que algunas de estas últimas, como las adversativas o los apelativos que se regalan a nuestros visitantes pobres, tiene un poder psicológico indiscutible con independencia del contexto extralingüístico, ¿están las palabras libres de pecado? Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.