Opinión | Viento fresco
De mayor, como De la Torre
Almeida, el alcalde de Madrid, piropea al regidor malagueño. Quiere ser de mayor como él. Lo que estaría bien es que siendo joven aún, se comportara como tal
El alcalde de Madrid, Almeida, ha dicho que de mayor quiere ser como Paco de la Torre. De momento nos conformaríamos con que fuera, ya que aún presenta trazas de mozalbete, un joven como los demás. Se está adornando de unos tics, digamos, conservadores, que a veces no sabe uno si el hombre se mete en follones por ser de natural torpe, por viejo prematuro o por ser irremisiblemente más reaccionario que la media de su partido.
De la Torre se limitó a escucharlo no como quien oye llover, dado que por estos lares llueve poco y la atención que se pone cuando cae agua del cielo es máxima, resultando vivificante para nuestro ánimo, cosechas y ciclo vital. Pero lo oyó, el alcalde de Málaga lo escucha todo, complacido. Y eso que cuando a uno lo ponen como ejemplo casi siempre es porque lo ven ya cerca de pasar a esa etapa vital donde lo prioritario es pasear, domesticar nietos, mirar las obras y chequear la cartilla del banco por asegurarse que la pensión ha sido ingresada.
Cuanta gente no obstante quisiera ser de mayor como De la Torre. Incluso tan mayor. Y tan en forma y en una alcaldía. No sabemos sin embargo si hay gente mayor que piense: de joven me hubiera gustado ser como el alcalde de Madrid.
Estos lances piropescos entre regidores se produjeron en la Greencities de Málaga, un encuentro para debatir sobre las ciudades y la sostenibilidad donde por mucho futuro que se atisbe siempre se habla, también, de lo de toda la vida: hay mucho tráfico y hay barrios que están sucios. Aquí y en Pekín, que ahora se llama Beijing y que además presenta el problema añadido de la polución y el comunismo.
De la Torre sopesa si presentarse o no y la oposición expande el clima de fin de época. Uno cree que se volverá a presentar y que lo probable es que alguien que vaya en la lista lo suceda a mitad de mandato. Y suelta uno aquí este pronóstico a lo loco, igual que Almeida habla a veces. De la Torre va camino de icono. La aspiración máxima d e un estadista ha de ser pasar a la historia pero sin la muletilla de «le sobró un mandato», una especie de concepto añadido por rigor científico-histórico o por puro deseo de empañar un poco el prestigio de la figura histórica en cuestión. Almeida quiere ser de mayor como De la Torre y no sabemos qué considera mayor. Tal vez la señal de que ya se considera un De la Torre sea cuando desaloje los plenos o haya acabado con petulantes delfinatos o cuando se le ponga farruco a Ayuso. De la Torre con los suyos no se arruga. Si se arrugara no sería alcalde. No hace tanto que intentaron quitarlo y los mandó al carajo.
