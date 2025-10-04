Opinión | Málaga de un vistazo
El bravucón de la tribuna
Tras el asesinato de Charlie Kirk, Tellado tuvo la desfachatez de escribir en X: «¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?»
El PP decidió en esta legislatura prescindir de Concepción Gamarra como portavoz para dar paso a Miguel Tellado, quien a su vez ha sido sustituido por Ester Muñoz recientemente.
Hace unas semanas, tras el asesinato de Charlie Kirk, Tellado tuvo la desfachatez de escribir en X: «¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?». A veces uno se pregunta en qué realidad paralela viven quienes tienen la poca vergüenza de, desde un puesto de responsabilidad política, preguntar algo así. No por abordar lo políticamente correcto o no, sino porque jugar a la amnesia de manera tan descabellada insulta y mucho a la inteligencia del resto de la sociedad que tiene que soportar a bravucones como Miguel.
¿Sabe lo que pasaría? Que no solo estaría en la calle sino que se estaría presentando como candidato en elecciones. Y tiene más de un ejemplo: Carlos García Juliá, asesino de la matanza de Atocha, prófugo de la justicia, y en 2023, candidato a alcalde en las municipales de Bilbao por Falange; o Pedro Cuevas, asesino de Guillem Agulló en 1993, que tras sólo cuatro años salió de la cárcel y se presentó a la alcaldía de Chivas en 2007 por Alianza Nacional.
Ahí tiene la respuesta a su pregunta, aunque mi ingenuidad no es suficiente para creer que lo ignora. Y eso que a Kirk no lo asesinó ningún ultraizquierdista, aunque la maquinaria de la mitomanía haya generado tal sinfín de bulos en torno a su muerte que al final logran lo que pretenden, al igual que lanzando esa pregunta: alimentar la posverdad y ensalzar el galope de Gish a la máxima potencia. Por la gracia de bot.
