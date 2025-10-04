Opinión | En corto
Sentencia enigmática
Me cruzo a veces por la mañana con un viejo conocido, un profesional amante del sol, el humor y los puros, jubilado pero juvenil y un tanto excéntrico en el atuendo. Ese día, uno de los últimos del verano, vestía, además del inevitable puro, una camiseta deportiva con una rara cenefa, un pantalón corto nada conjuntado y un calzado acorde con la discordancia. Pero lo encontré bien, con el estimulante aspecto de todas las personas que, pase lo que pase, ni pueden ocultar su gusto por la vida ni son víctimas de la prisa. Veo que estás bien, le dije sin detenerme, cargado como iba a esa hora con mi habitual portátil, y él me correspondió, sonriente como siempre, con una frase que en seguida me apresuraría a anotar: «para estar mal tengo mucho más tiempo que tú». Le contesté con otra, que no recuerdo pero sin duda no estuvo a la altura de la suya, a la que he dado y sigo dando muchas vueltas.
