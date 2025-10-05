El capitán del Titanic

Mira a Marruecos porque el Estrecho está ahí y se ve el Jebel Musa entre la niebla. Hay dos graves problemas, uno la salud del Rey (el de allí), Mohamed VI, y otro las manifestaciones que están teniendo lugar, ya con dos muertos y cientos de detenidos. Me repito, lo que pase allí, nos afecta aquí. Gritan «no queremos pateras, queremos una patria». Nosotros tampoco queremos pateras, bueno, los que viven de las pateras sí, perdón. Los protagonistas de las manifas son jóvenes del movimiento que lleva por nombre GenZ212, que denuncia las que considera prioridades erróneas del país, los estadios de futbol frente a los hospitales y los centros educativos. Y las elecciones en la otra orilla son en septiembre próximo, o antes, y aquí el runrún apunta a marzo. España tiene ahora dos oportunidades, ¿me sigues?

Pero me ha gustado mi alcalde, por algo obvio y, sin embargo, poco común. Dice sobre Gaza que Israel no pretende la eliminación del pueblo palestino. Parece claro que avisar con octavillas y altavoces que se va a atacar un área determinada no es muy criminal, conozco otros que no lo hacen y no decimos ni mú. Disponer de tribunales que juzgan y condenan a los soldados que se extralimitan de sus funciones, tampoco parece muy bárbaro… No digo ya nada de la calidad de la democracia, cuando un primer ministro, Ehud Olmert, ingresa en prisión, y en la franja no hay elecciones (o algo así) desde 2006. Pequeñas diferencias. Ah, se me olvidaba, my lady Jane dice que las violaciones de Hamas «son un bulo», pese a que los propios asesinos las subieron a la red jactándose de sus hazañas, podrían ponerse de acuerdo, digo yo. Eso sí, en la sinagoga de Manchester, no esperan sus pésames.

Ítem más, lo que no me ha gustado, alcalde, es que la ciudad no haya estado preparada para la avalancha de la Comic-Con, desastre organizativo mayúsculo. Como el aspecto de abandono del edificio del CAC. La librería huyó, el restaurante Óleo ídem, y las palomas están muertas sobre el jardín. En vez de todo por la patria, pues todo por la cultura, qué control. Paréntesis histórico. (A Málaga se le dio, en otro tiempo, el apelativo de «la roja». Ya en las elecciones de 1931 obtuvo el único concejal del PCE de toda Andalucía, mientras que en las de 1933 venció la candidatura del Frente Único Antifascista que llevó al Parlamento al primer diputado comunista de España, Cayetano Bolívar).

Pero lo que me subleva -como se decía antes- es el trato exquisito que le dispensa mi alcalde a los okupas de la Invisible. Llevan años en el edificio y ahí siguen. Ahora dice la Gerencia de Urbanismo, responsable de la hipotética reforma del edificio, que los okupas no permiten el acceso a la empresa adjudicataria de la susodicha reforma. Y ni el alcalde, ni… nadie restituye la legalidad. Eso se llama Estado de derecho. Ya decía Maquiavelo que los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.

Ahora bien, lo que tiene bemoles es lo de Albert Rivera y el despacho Martínez- Echevarría, que indemnizará al capitán del Titanic, y a Villegas, con 1,8 millones de euros, por incumplimiento contractual y filtraciones que afectaron la reputación del prócer, aunque la productividad de este era parecida a cero. La decisión de contratarlo se aprecia ahora en su justo valor.

Pese a todo este ruido local, lo que discuten hoy los autores internacionales de teatro es la forma de asentar su poder absoluto y, para eso, necesitan motejar de bulos y desinformación a todo lo que no sea sí bwana, porque con lo digital llegó la posibilidad de que cualquier ciudadano expresara su opinión en las redes, y eso incordia. Antes, las cosas eran distintas, un periódico tenía un propietario y el poder se entendía con él, o no, y con las radios y las televisiones lo mismo, hoy las cosas no son así, y por eso van a por ti. ¿Por qué crees que el socialdemócrata Starmer impulsa el reconocimiento facial de los británicos en la calle o se hace campaña con el lema «piensa antes de publicar»? Gran Hermano no, lo siguiente. El argentino Juan Ortiz lo dice de otra forma:

Libertad, conciencia cierta

de andar, de vivir, de ser

sin cosas a que temer

más allá de nuestra puerta.