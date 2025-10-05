Cuídense mucho

José Antonio Marina.

Lunes. Una compañera del diario Información de Alicante me envía un recorte de prensa de hace décadas. Se lo ha topado en una vieja carpeta haciendo mudanza en una casa de Toledo. Es una noticia firmada por mí. Da vértigo pensar en el tiempo, idea que usted ya habrá verificado y que no le aporta mucho salvo si es muy joven y el único vértigo que ha experimentado es no tener 20 euros para salir hoy. El periódico ese ya no existe ni la noticia se cumplió ni la persona que hace declaraciones en la noticia decía demasiadas cosas ciertas. He firmado otras cosas después, por fortuna. Sería literario decir que el papel que me envian amarillea, pero conserva un buen tono blanco como de papel firme bien impreso. A veces las cosas se hacen bien. O a lo mejor no ha pasado tanto tiempo. Cuanta gente se topará un día cualquiera con cosas que uno ha escrito años atrás y que a lo mejor ni recuerda. Un periódico de ayer es algo muy viejo. Un periódico de hace décadas es historia y testimonio. Reflejo de una época. O de un momento dado, si se quiere ser menos pretencioso.

Martes. Cervecita con Paco Reyero, Agustín Rivera y José Antonio Marina, un sabio. Ha venido al Thyssen a dar una charla con Reyero a propósito de su nuevo libro, La vacuna contra la insensatez (Ariel). La noche es agradable, los guiris pasean, Marina nos habla de la Inteligencia Artificial, de los periódicos, de libros, de su época de articulista. Cuenta anécdotas vividas con gentes como Umbral, al que trató mucho y sobre el que hace unos años publicó un trabajo que estoy tratando de localizar. Marina es cálido y curioso y sabe escuchar, se interesa por las cuitas de uno y otro. Se va uno a encarar el resto de la noche, jibia frita y pinchito de gambas en La Campana, con el coleto lleno de estímulos. Reyero (no se pierdan El Flexo en Canal Sur Radio), me escribirá luego a las 5.30 de la madrugada, seguramente la hora en la que se ha levantado. Siempre en forma e hiperactivo este Reyero, al que Marina tiene en gran estima.

Miércoles. Canal Sur Radio con Juan Carlos Blanco, Eva Saiz (El País) e Ignacio Moreno (La Voz de Cádiz). Arreamos un poquito al Gobierno por no presentar los Presupuestos en plazo, hablamos de la flotilla que va camino de Gaza y de asuntos más locales también. «Hoy se te oye optimista», me dice alguien por whatsapp. Optimista. El adjetivo se me queda ahí colgado todo el día. Incluso en las decepciones pequeñitas, casi todos los días traen alguna, se me viene ese término a la cabeza como antídoto: optimista. La palabra me eleva el tono vital. La buena actitud atrae cosas buenas, me digo. Aunque no estoy nada convencido.

Jueves. Plató con Toñi Moreno. El caso de una niña con leucemia que pide a cámara ayuda y un transplante. Hacemos un llamamiento a la donación de médula y sangre y órganos. Esto sí que es servicio público. España es el primer país del mundo en donaciones. País solidario, país bro, país bueno. Quién lo diría con lo envilecida que parece a veces la vida pública, donde parece que más que dispuestos a donar sangre están dispuestos a hacerla. A hacérsela.

Viernes. Oigo a un compañero hablar por teléfono y decirle a su interlocutor al despedirse: cuídate mucho. Siempre me ha llamado la atención ese consejo: cuídate. Es algo así como decir que ya que yo no voy a poder velar por ti, hazlo tú mismo, pero no dejes de hacerlo. O tal vez es un consejo muy sabio porque lleva implícito que el verdadero cuidado es el que uno mismo se haga. Que nadie va a hacer nada por ti.

Por descontado, también implica que le estamos diciendo a alguien que vale mucho, que no se eche a perder. Si al «cuídate» le añadimos el «mucho» ya estamos actuando fraternal o paternalmente. Un simple «cuídate»,sin añadidos, puede ser coloquial, perdiendo un ápice su trascendencia. Ya estoy yo deseando decirle a alguien «cuídate». Cuídense. Mucho.