Pedro de Silva

Pedro de Silva

¿Estamos en guerra?

En materia de opinión (publicada o no) está mal visto ser inconcluyente. Necesitamos certezas, aunque sean falsas. Pero la verdad también tiene sus derechos. ¿Estamos en guerra? Sí y no, pero más bien lo segundo. Para estar en guerra-guerra faltan muertos propios, y ojalá dure así. En la que cursa en Ucrania, que tanto tiene de civil, los muertos los ponen Ucrania y Rusia (incluye Corea), en proporción tal vez de 1 a 3. La UE, a la que pertenecemos, no pone los muertos, mantiene la guerra por otros medios. En realidad lo hace a las dos partes: a Ucrania entregándole armas y financiación, a Rusia comprándole gas natural y grano de los que Europa carece. ¿Podría hacer otra cosa?. Probablemente no. Sería una canallada, a la larga suicida, dejar a Ucrania a su suerte, y un notable riesgo reducir a 0 las compras de gas a Rusia (como nos pide Trump para vender el suyo). Así son las cosas.

