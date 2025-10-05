La historia se escribirá con cifras, nombres y silencios. A septiembre de 2025, la ONU informa de 65.419 palestinos muertos, de ellos más de 20.000 son niños, y 167.160 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Más de un centenar de niños han muerto por malnutrición, mientras el sistema sanitario está devastado y los hospitales bombardeados. Son crímenes descritos en informes oficiales de Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha ordenado a Israel detener la ofensiva, permitir ayuda humanitaria y prevenir el genocidio.

Gaza: el nombre propio del horror, un genocidio en directo, la dignidad, nuestra responsabilidad

Por su parte, la Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 órden de arresto contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Que a estas alturas países europeos aún discutan su ejecución revela el deterioro del Estado de derecho internacional, cuando conviene mirar hacia otro lado. Ante un genocicidio transmitido en directo, no podemos hablar de metáforas y eufemismos, como lamentables ejemplos para justificar lo injustificable, tenemos múltiples intentos en nuestra queridísima piel de toro por parte de los partidos de derechas.

Mientras Gaza se hunde en ruinas, Netanyahu insiste en ocupar indefinidamente «la mayor parte» de la Franja y Donald Trump presenta planes de «paz» sin Estado palestino ni soberanía. No es realismo, es perpetuar la violencia bajo otro nombre. Europa, atrapada en su silencio cómplice, ha actuado tarde y dividida. España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino y el Gobierno español decretó el embargo total de armas a Israel, además de enviar un buque militar para acompañar y «proteger» la flotilla humanitaria que viaja hacia Gaza y que al final ha sido atacada en aguas internacionales por el ejercito israelí, violando impunemente el derecho internacional.

La dimensión del conflicto supone la aniquilación del pueblo palestino en todos los ámbitos. La PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions) denuncia con crudeza la dimensión laboral de esta tragedia: 19.000 trabajadores palestinos han perdido sus permisos de empleo en Israel, casi 6.000 han tenido que ser acogidos en Cisjordania, 4.000 fueron detenidos en puestos de trabajo o controles, y centenares siguen desaparecidos. Otros 3.200 fueron devueltos a Gaza golpeados y torturados.

Desde antes del 7 de octubre, campesinos, transportistas y recolectores de aceituna ya eran asesinados por colonos o en controles militares. Hoy la vida laboral palestina está cercada. Por eso, el secretario general de la PGFTU, Shaher Saed, escribió a Unai Sordo agradeciendo la solidaridad histórica de CCOO y exigiendo, con toda legitimidad, un alto el fuego inmediato.

El clamor ha llegado también desde las aulas. Recuerdan que la educación para la paz no es un añadido: es un mandato legal y ético, parte de la LOMLOE y de las obligaciones internacionales de España. Los estudiantes de nuestro país han convocado distintas movilizaciones instando a «vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad». En varios países europeos, los activismos estudiantiles han enfrentado represión y hostigamiento: detenciones, desalojos y control policial

Se puede decir que en general, frente a la tibieza y los vergonzosos intentos represivos de algunas fuerzas de seguridad de muchos gobiernos, la ciudadanía europea mantiene una movilización sostenida: acampadas, manifestaciones masivas, boicots simbólicos, actos culturales y campañas de solidaridad con el pueblo Palestino.

En Málaga, ha habido diversas movilizaciones, con amplio apoyo de la ciudadanía, el día 2 en apoyo a los activistas de la flotilla humanitaria, que han sido detenidos como una gran amenaza para Israel, comida contra armamento,también el pasado día 4 salimos a las calles, desde la Plaza de la Merced,bajo el abrigo del monumento al General Torrijos, símbolo de libertad y de lucha contra el absolutismo, el que ahora impera en Gaza. Han sido jornadas de denuncia y solidaridad que precederán a las movilizaciones del 15 de octubre en todos los centros de trabajo de España, convocadas para exigir el fin de la masacre en Palestina.

Decimos alto y claro: esto es un genocidio y no se puede mirar hacia otro lado. La clase trabajadora no será cómplice con su silencio.

«La calidad de un gobierno se mide por cómo trata a su gente, especialmente a la más vulnerable».

Un poder que hambrea, bombardea, desaloja y persigue no es un buen gobierno: es un régimen que debe rendir cuentas. Esto vale para Israel y su ocupación, La protección de civiles no es negociable.

El sindicalismo nos recuerda lo esencial: no hay trabajo sin vida, no hay dignidad sin libertad, no hay paz sin justicia social.

Por eso, desde CCOO decimos: Alto el fuego, entrada de ayuda humanitaria, fin de las relaciones laborales y económicas con Israel, embargo europeo de armas, reconocimiento de Palestina como Estado soberano.

No callar ante el genocidio, querido lector, es nuestro deber como sindicalistas, trabajadores y ciudadanos. Porque normalizar la barbarie es siempre el primer paso para repetirla.