Una histórica nueva historia

El CAB Estepona inicia una temporada histórica con su debut en LF Endesa. / La Opinión

Hace cuarenta días que el primer equipo de CAB Estepona inició una nueva historia. Cuando un equipo inicia una nueva historia es porque hay muchos componentes de los que forman el equipo que son nuevos. Esto suele pasar porque la historia de la temporada pasada no fue tan buena como se pensaba. Este no es el caso, sino todo lo contrario. Se consiguió el soñado ascenso a la Liga Femenina Endesa. Son las circunstancias de conseguir ese ascenso las que han provocado esos cambios. Sin duda que vamos a tener muy presente durante toda la temporada a esas personas que formaron parte de la historia de la temporada pasada. Sin ellas, ese ascenso no lo hubiéramos conseguido.

Pero este fin de semana se disputó el primer partido oficial de ese nuevo equipo de CAB Estepona en la mejor categoría del baloncesto femenino español. Para llegar hasta aquí, el club ha tenido que dar pasos muy grandes rápidamente. El primero, y más importante, hacer que el presupuesto del equipo sea mayor que la temporada anterior y lo suficientemente grande como para construir un equipo que sea capaz de competir en esta categoría tan difícil.

A partir de ese primer paso se pueden dar los siguientes. El segundo paso fue el que os cuento, reclutar todo el talento posible sabiendo que llegas tarde a un mercado que empieza a moverse muy pronto.

El tercer paso es intentar, dentro de lo posible, profesionalizar todo lo que rodea a ese equipo para que no falte de nada.

Los tres pasos se han dado. El club estaba preparado para los tres y se puso a trabajar desde el día siguiente de conseguir ese ascenso para que esos tres pasos se pudieran dar con prontitud. Ha sido un verano duro, en el que se ha trabajado mucho, pero creo que ahora es para sentirse orgulloso de lo mucho que el CAB ha trabajado para estar a la altura. Podéis creerme que lo ha conseguido.

El equipo que se ha formado es una mezcla de jugadoras jóvenes que se estrenan en la categoría; otras con mucha experiencia en Liga Endesa; y otras son apuestas del loco del entrenador. Ese loco tampoco tiene experiencia en la categoría, pero les puedo garantizar que también ha trabajado mucho este verano y, aunque no sabe hasta que no se jueguen los primeros partidos, si su equipo será capaz de competir, creo que el equipo formado se ha ganado el respeto de todos esos especialistas de baloncesto femenino y de la propia liga.

El estreno fue contra Girona, un equipo de Euroleague construido para ganar la Liga. El rival es duro sin duda. Y no sé si habrán tenido los problemas que CAB ha tenido durante la pretemporada. Lo mismo sí. O lo mismo han tenido otros problemas distintos. Pero ahora pensar en eso no sirve de nada. Lo único válido es estar preparado para competir y trabajar para que, si se dan las circunstancias necesarias, la victoria no se escape de Estepona.

La ilusión y la ambición son tan altas como el respeto a nuestro rival. Y, aunque no jugamos en nuestra cancha este primer partido, sabemos que esa ilusión no es solo nuestra. También la tiene nuestra afición, que siempre llenó el Pineda en Challenge y sabemos que llenará La Lobilla en este inicio de liga.

Me consta que las expectativas y las ganas de baloncesto femenino de primer nivel no solo se viven en Estepona. Mucha gente de Málaga y la provincia visitará nuestra ciudad para ver nuestros partidos. Estamos encantados de acogerles y de que sufran con nosotras, que vivan el partido, que aprieten como nunca y disfruten de cada victoria del equipo. Es cierto, este fin de semana viene Girona. Pero por aquí pasarán Valencia, Zaragoza o Salamanca. Pero no queremos que vengan a ver a estos equipos y a sus jugadoras buenísimas. Queremos que vengan a ver al CAB Estepona que también tiene jugadoras buenísimas. Este es su equipo. A cambio, verán un equipo que luchará cada segundo que vista la camiseta del CAB e intentará hacer un baloncesto divertido y ganador.

Nuestro equipo asume la responsabilidad de representar a todo el baloncesto femenino de Málaga y de Andalucía y trabajará cada día con enorme seriedad para que todos os sentáis orgullosos de este, vuestro equipo en la Liga Femenina Endesa.