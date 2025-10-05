El McLagueñismo

Casa del Guardia. / L. O.

La noticia ha corrido como la pólvora: McDonald’s abrirá un nuevo restaurante en la calle Mármoles, en pleno barrio de la Trinidad. Arsa. Y, como era de esperar, la polémica se ha servido más rápido que una McRoyal Deluxe -esa es la que me gusta a mí-. En cuestión de horas, las redes se llenaron de lamentos por la pérdida de identidad de la ciudad, de nostalgias de barra y suelos de serrín, de discursos entre lo romántico y lo patético sobre la Málaga que se nos va. Porque allí, en ese mismo local, estuvo ‘El Racimo’, un bar con más de cien años de historia. Y ahora, donde antes se servía una nube y se cortaba Queso, habrá Nuggets y McFlurrys. Catástrofe local.

Uno ya empieza a pensar que en Málaga hemos hecho del lamento una forma de ocio. Nos lamentamos cuando cierran los bares de siempre, pero tampoco es que fuéramos tanto a ellos. Nos lamentamos de los turistas, pero vivimos del turismo. Nos lamentamos de que vengan franquicias, pero hacemos cola para comprar en ellas. Y así, entre la queja y el postureo, vamos fabricando un malagueñismo de escaparate, sentimental y cómodo, que no exige nada más que un tuit indignado o un comentario en Facebook con foto de post en blanco y negro.

Porque la realidad, aunque duela, es muy sencilla: si ‘El Racimo’ cerró, no fue culpa de McDonald’s, ni del alcalde, ni de la globalización. Cerró porque ya no era rentable. Y cuando un negocio no es rentable, se cierra. Así de simple. Por mucho que nos duela, los negocios no se mantienen con nostalgia, sino con clientes. Y si de verdad ese bar era una joya del barrio, ¿por qué no estaba lleno cada día? ¿Por qué no hacíamos cola para entrar? La respuesta es incómoda: porque preferimos ir a otro sitio. Porque la Málaga que dice amar sus bares tradicionales es la misma que se sienta en franquicias con fotos falsas de patios andaluces y jamones de pega en las paredes.

Lo curioso es que nadie se pregunta por qué hay más McDonald’s que tabernas donde sirvan vino de Jerez. Ni por qué Zara o Primark no cierran, mientras tantos negocios «de toda la vida» bajan la persiana. La respuesta está en el bolsillo, no en el alma. Porque la gente compra donde le da la gana. Y lo que más se consume, sobrevive. Si mañana todos los malagueños decidiéramos desayunar churros en los bares del barrio en vez de en cafeterías de cadena, cambiaría el paisaje urbano en cuestión de meses. Pero no lo hacemos. Preferimos indignarnos en redes mientras mordemos una Hamburguesa o un Poke.

Por eso resulta cómico -por no decir hipócrita- que ahora se aproveche la coyuntura para culpar al alcalde de todos los males del capitalismo. ¿Qué se supone que debe hacer el Ayuntamiento? ¿Montar un tribunal de pureza comercial? ¿Crear una Santa Inquisición del comercio tradicional que decida qué negocio es apto para Málaga y cuál no? ¿Prohibir los McDonald’s en defensa del Gazpachuelo y el Ajoblanco? Sería gracioso si no fuera porque es absurdo. Los bares cierran y los negocios cambian porque la sociedad cambia. Y no, eso no lo decide un alcalde ni un concejal, sino los ciudadanos con su consumo diario.

Detrás de cada franquicia también hay historias humanas. No lo olvidemos. Detrás de ese nuevo McDonald’s probablemente haya un empresario malagueño o andaluz que ha decidido invertir, arriesgar y crear empleo. Alguien que, en vez de lamentarse, ha apostado por montar un negocio. Y eso, nos guste o no, tiene mérito. Si le va bien, será señalado por ser un «empresario explotador»; si le va mal, se arruinará y a nadie le importará. Pero mientras tanto, está generando trabajo, pagando impuestos y contribuyendo a la economía local.

Se habla mucho de identidad, pero ésta no se conserva a base de pancartas, sino de costumbres. Si queremos mantener una Málaga de tabernas, vinos y tapas, habrá que ir a ellas, gastar dinero allí y enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo. De poco sirve llorar por un bar cerrado si durante años pasamos por delante sin entrar. Y de poco sirve colgar una foto antigua de ‘El Racimo’ si luego nos comemos la hamburguesa sin remordimientos.

También conviene recordar que no todos los cierres responden a «la invasión de las cadenas». Muchos negocios tradicionales cierran por jubilación, porque no hay relevo generacional o porque las condiciones han cambiado. Pero seamos sinceros: si el negocio fuera un cañón, si entrara dinero a espuertas, alguien lo habría cogido. Hay bares y restaurantes que cambian de manos y de nombre cada pocos años, y siguen funcionando como relojes. Porque cuando algo da dinero, siempre hay quien lo coja. Y cuando no, se cierra. No hay más misterio.

Yo, lo confieso, nunca fui cliente de ‘El Racimo’. No dudo de su historia ni de su valor sentimental para el barrio, pero no lo tengo como una seña de identidad de la ciudad. Más doloroso fue ver cerrar el Café Central o Pérez-Cea, y seguimos aquí. No pasa nada. Forma parte de la evolución de las ciudades. En Madrid desaparecieron tabernas centenarias; en Sevilla, tiendas de ultramarinos con más historia que muchos apellidos. Y siempre hay quien quiere salir a la calle con antorchas para protestar. Siempre hay amantes del drama que son capaces de convertir el cierre de un bar en una cuestión de Estado.

Quizá lo que más me llama la atención de todo este asunto es la facilidad con la que confundimos el amor por Málaga con el sentimentalismo vacío. Decimos que amamos la ciudad, pero nos da igual que se llene de carteles de neón, de terrazas clonadas o de tiendas sin alma. Decimos que defendemos la identidad, pero no apoyamos lo que la sostiene. Y luego, cuando cierran los pocos que quedaban, lloramos como si fuera culpa de otro. Pero no lo es. Es culpa nuestra. De nuestros hábitos, de nuestra indiferencia y de nuestro consumo.

No pasa nada por admitirlo. No tenemos ese orgullo de pertenencia que tienen otros sitios. Aquí no hay chovinismo, ni proteccionismo, ni siquiera apego. Y por eso, cuando cambia un bar por un McDonald’s, no deberíamos fingir sorpresa. Es simplemente el reflejo de lo que somos. Una ciudad moderna, dinámica, abierta… pero también un poco frívola. Una ciudad que se enamora de su pasado solo cuando ya es historia.

Viva Málaga.