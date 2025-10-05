El ser y su transformación

Hay una certeza que, con los años, deja de ser una idea sombría para convertirse en una verdad serena y liberadora: estamos completamente solos. No se trata de un aislamiento misántropo o de una tristeza crónica, sino de una condición fundamental de la existencia. Con el tiempo, la mirada se agudiza y uno descorre el velo de la ingenuidad: esas personas que nos rodean, da igual si son familia, amigos o amantes, son en última instancia eso, gente. Compañeros de viaje circunstanciales, pero no salvadores ni extensiones de nosotros mismos.

Esta revelación no es amarga; es un acto de madurez. El error garrafal, la fuente de tanto sufrimiento innecesario, es creer que a los demás les importa lo que nos pasa con la misma intensidad y con el mismo código con el que a nosotros nos importa. Proyectamos en ellos un manual de respuestas esperadas: anhelamos que su consuelo sea el que hemos diseñado en nuestra mente, que su celebración coincida con nuestra escala de valores, que su lealtad sea incondicional según nuestros términos. Y, al no cumplirse este guion imposible, nace la decepción, el rencor y la sensación de haber sido traicionados. Pero la traición, casi siempre, es un auto-engaño: traicionamos nuestra propia razón al esperar lo que otro ser, con su universo interno irrepetible, nunca podía prometernos.

El filósofo Martin Heidegger ofrecía una imagen poderosa: somos «seres arrojados al mundo». Nacemos en un contexto que no elegimos, con una finitud inevitable, y nos encontramos aquí, desnudos de un propósito preestablecido. Pero en ese «arrojamiento» yace nuestra grandeza: la responsabilidad y la libertad de construirnos a nosotros mismos. Somos pura posibilidad. Y esta construcción es una tarea intrínsecamente solitaria. Las decisiones cruciales – qué valorar, cómo enfrentar el miedo, qué significado dar al dolor, cómo reconciliarnos con la muerte – son territorios que recorremos en estricta compañía de nosotros mismos. Nadie puede vivir por nosotros, ni morir por nosotros, ni otorgar sentido a nuestra vida desde fuera.

Así pues, todo se reduce a aprender a «ser en el mundo» sin esperar nada de los otros seres. Esto no implica volverse frío o dejar de querer. Al contrario, es la condición para un amor más auténtico y una compañía más ligera. Cuando dejamos de exigir, podemos empezar a apreciar. La presencia del otro deja de ser un recurso para llenar nuestros vacíos y se convierte en un regalo que se agradece sin apego. La conversación, el cariño, el apoyo, son entonces bienvenidos no como una obligación cumplida, sino como un gesto gratuito que enriquece el camino, no como una columna que sostiene nuestro edificio existencial.

Aceptar la soledad radical no es condenarse al ostracismo, sino descubrir la libertad última. Es entender que la única respuesta que necesitamos habita dentro, que la única aprobación que vale es la propia, y que la compañía de los demás, por muy querida que sea, es el eco de una canción cuya letra solo nosotros podemos escribir. Cuanto antes aprendamos esta lección, antes dejaremos de tropezar con la misma piedra de la decepción y podremos, por fin, caminar ligeros, dueños del único territorio del que somos irrevocablemente responsables: nuestro propio ser.