Opinión | En corto
El poderoso imán de la nostalgia
La nostalgia no es más que el activismo remanente de la memoria, restos de la radiación que los hechos han ido dejando. Al estar los pueblos formados por personas, el peso en ellos de la nostalgia es tan grande como el que tiene en nosotros. Solemos dejar la nostalgia en manos de los poetas, pero es un imán poderoso y necesario (como el de la luna, su astro) que sostiene los equilibrios y puede evitar los saltos en el vacío del hambre voraz de novedad. Sin embargo tiene también el peligro de retrocesos emocionales cuando han cambiado por completo las condiciones en que el pasado se produjo. El salto a un pasado ya vacío, del que, memoria aparte, queda solo tramoya y actores que intentan revivirlo, tiene aún más peligro, porque el pasado es, por naturaleza, el reino de los muertos, que nunca conviene convocar. Aunque a alguno le pueda parecer otra cosa, estoy hablando de política.
