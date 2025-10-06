Terror antes de Halloween

El Málaga CF naufragó en El Sardinero. Cosechó una goleada que duele de manera especial porque acarrea la caída hasta esos puestos de descenso que señalan el camino hacia el infierno de la Primera RFEF. En realidad, lo de este fin de semana era casi una crónica anunciada. Venían los de Pellicer de encadenar tres derrotas consecutivas, de manera que vienen preparando Halloween desde mitad de septiembre. Aquella terrorífica noche de terror en Huesca se saldó con derrota por la mínima en un tanto transformado, como en el curso anterior, en el último suspiro del encuentro.

Da miedo pensar en lo que se viene. Sin ir más lejos, el duelo del próximo domingo en La Rosaleda, con la afición ya bien caldeada para lo que pueda llegar a refrescar la noche en la capital, mide a los blanquiazules a todo un Deportivo coruñés que no conoce por ahora la derrota. Llegarán los gallegos como primeros clasificados, empatados a puntos precisamente con un Racing ante los malaguistas se vieron favorecidos por la expulsión de un Javi Montero que regresaba a la que fue hasta hace bien poco su casa.

Da miedo imaginar a un equipo con tantos futbolistas jóvenes sometido a una inercia que es inédita desde que el Málaga CF pisó por última vez la Primera División. Hasta el propio Pellicer reconoce que no se ha visto en un momento de resultados tan bajo. Y apelaba en sala de prensa, este mismo domingo, a que para renacer hay que sentir dolor. Eso es posiblemente lo que haga falta a lo largo de la semana. Que la plantilla sea reseteada. Que vuelva a la pretemporada. A las sesiones más duras del calendario. Que a base de trabajo intenso obtenga la intención perdida.

El Málaga CF - el Racing de Santander, en imágenes / La Liga

La categoría no admite defensas blancas. Y contra el Racing, aún con uno menos, el balón terminó en la red hasta por cinco veces. En dos ocasiones, el fuera de juego determinó que los tantos no subieran al tanteo. Pero el naufragio, del que hablábamos en la primera frase, fue de esos que no se olvidan. Ojalá que se haya tocado fondo. Es un solitario punto de 15 posibles, porque antes de estos cuatro choques sin puntuar no pudo pasarse de las tablas ante un Granada CF que ahora sí parece renacido.

Octubre da miedo. Sobre todo cuando llega el último día del mes. Cuando los peores atuendos salen de sus tumbas, a la más auténtica tradición anglosajona. Cuando miles de jóvenes y no tan jóvenes toman sus disfraces para preguntarte sobre si quieres truco o trato. Ahora, aún con tres semanas largas por delante, el único trato posible pasa por enderezar el rumbo. Hay una plaga de lesiones, sí. Hasta Izan Merino condiciona la lista de cada semana, puesto que se encuentra en el Mundial de su categoría defendiendo la camiseta de España.

Pero ninguna excusa debe ser tan significativa como para tener que echar la vista atrás. El tablero dicta lo que hay. Otras escuadras también están inmersas en sus circunstancias. Y el único consuelo que existe iniciado este décimo mes del año es que la distancia respecto al Deportivo es por ahora de ocho puntos. Dos de ventaja hay sobre los equipos que cierran la clasificación, pero a ocho está el próximo conjunto que pisará Martiricos.

Mejor no mirar hacia más adelante. Que luego hay que visitar Leganés y recibir al FC Andorra, a las dos de la tarde y con el desayuno-almuerzo en el estómago, sin que hayamos todavía alcanzado Halloween. ¿Qué deparará entonces el desplazamiento hasta Castellón con el que comenzará noviembre? Es mirar demasiado lejos. Casi tan distante como ponernos a mirar ahora las previsiones meteorológicas para ese próximo mes. Sólo el cielo dirá.

El algo parecido debe estar pensando tanto la dirección deportiva como la cúpula del club malaguista. El cielo dirá. Pellicer matizaba que esta última racha viene derivada de pequeñas cosas que cambian el curso de todo. Expresaba que el vestuario se encontraba anoche triste, al ver hasta dónde ha caído el equipo.

De esas cosas pequeñitas, como a las que cada fin de semana sigue cantándole Nolasco, debe salir también el remedio. Por lo pronto queda encomendarse a que la enfermería malaguista empiece a soltar efectivos. Que pronto la salud reaparezca en este enfermo con cara de 31 de octubre. De lo contrario aguarda un Halloween más que calentito.