María Guardiola plantea que la nueva facultad de medicina de la Uex lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara. / El Periódico

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha propuesto al rector de la Universidad de Extremadura (Uex), Pedro Fernández, que la nueva Facultad de Medicina de Badajoz lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara "por su contribución en este ámbito y su trabajo y dedicación diaria a nuestra tierra". La consejera portavoz, Elena Manzano, ha informado al término del Consejo de Gobierno celebrado este martes de la iniciativa: Guardiola ya ha iniciado conversaciones con Pedro Fernández, que ha "agradecido la propuesta y mostrado su disposición". De esta forma, se iniciará la tramitación pertinente, ha señalado Manzano.

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, falleció el domingo a causa de un cáncer de estómago. Era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y pertenecía al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, de cuya promoción fue número uno. Antes de dar el salto a la política de la mano de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a mediados de la década de 1990, dirigía el Centro-Médico Forense de Badajoz, donde llevó casos tan mediáticos como el de la matanza de Puerto Hurraco.

El artífice del sistema sanitario

Como consejero de Sanidad, Fernández Vara lideró el que quizás ha sido, después de la pandemia de covid-19 (que también le tocó gestionar como presidente), el mayor hito de la historia de la sanidad pública extremeña: la transferencia de las competencias del Gobierno central al autonómico, lo que permitió poner en marcha el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la red de centros de salud y hospitales tal y como la conocemos hoy en día. «Yo elegí ser médico, pero luego llegó la política y me eligió a mí", solía reflexionar él mismo.

Tras su retirada de la política autonómica en 2023, el expresidente solicitó el reingreso a su plaza de forense. Desde febrero de 2024 era profesor asociado de Medicina Legal y Forense en la Uex, tarea que en esta última etapa de su vida le reportó una gran satisfacción personal y con la que tenía previsto continuar también en este curso académico.

La cariñosa despedida de sus alumnos en redes sociales Hoy despedimos al profesor de nuestra Facultad Guillermo Fernández Vara, un compañero referente en nuestra comunidad universitaria y sanitaria. Médico, profesor y servidor público, ha dejado una huella profunda en generaciones de estudiantes y en todos quienes hemos tenido el privilegio de compartir con él la vocación por la docencia y el compromiso con el estudiantado. Guillermo se entregó en cuerpo y alma a formar las nuevas generaciones de médicos y fisioterapeutas, ofreciendo de forma generosa no solo sus conocimientos como médico forense, sino también su recorrido de vida como gestor público, trasmitiendo esa vocación de servicio que le caracterizaba. Gracias, Guillermo, por tu ejemplo, tu calidad humana y tu lección constante de que se puede ser gran profesional y aún mejor persona. El estudiantado, el personal de administración y servicios y todo el claustro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, te echará de menos y quedará en nuestro recuerdo tu valioso paso por nuestras aulas. DEP, Guillermo Fernández Vara.

La facultad de medicina

La nueva Facultad de Medicina y Escuela de Ciencias de la Salud está pendiente de la construcción de la segunda fase. Los alumnos estrenaron aularios el pasado mes de enero, pero queda pendiente la construcción de un segundo edificio en el que se ubicarán los despachos de departamentos, los laboratorios de investigación, seminarios y aulas prácticas.

La Junta de Extremadura licitó en julio la revisión del proyecto de ejecución: se redactó en 2019, por lo que era necesario actualizar las normativas y precios de mercado. La inversión prevista inicialmente superaba los 10,5 millones de euros, pero este presupuesto se podría incrementar entre un 20 y un 30%, según las estimaciones de la Consejería de Educación, que toma como referencia otras obras en las que ha habido que adaptar los costes a los tiempos actuales.