Opinión | Málaga de un vistazo
Nanas y pesadillas
La sociedad infantilizada se abraza al peluche de su ideología para coger el sueño ante la deshumanización que aniquila
La sociedad dormida se despierta en camas separadas sin salir de la pesadilla, ni compartir la misma. Para unos el drama es lo que ocurre, para los otros, los que dramatizan. El ruido de las bombas estallaba en silencio tras los muros de la indiferencia mientras algunos ya dormían, otros se durmieron contando disparos como si fueran ovejas, los disparos, y ellos mismos, ovejas gobernadas por otra oveja que las pastorea a ellas y a sí misma. Todos adentro que viene el lobo, pero el lobo es estar dentro mientras la jauría devora todo lo de fuera.
La sociedad infantilizada se abraza al peluche de su ideología para coger el sueño ante la deshumanización que aniquila. Agarrada a argumentos pueriles, vacíos, incontestables por sordos, indiscutibles por tercos, no se inmuta ante el temblor de la desgracia. La actualidad es un juguete en otras manos. Se oye por los pasillos un coro de voces repitiendo como un mantra el discurso aprendido para autoconvencerse de su murmullo. Ruge la muerte desde la profundidad del hambre de estómagos tan pequeños como vacíos. Están muriendo niños, ¿a partir de cuántos son demasiados? ¿Acaso hace falta enumerarlos para entender qué contamos? Cuánta mesura ante tanta desmedida.
La sociedad se despereza poco a poco y una vez abre los ojos es imposible no ver todos lo mismo. Fuera del sueño de las creencias, la realidad desgarra con su narrativa. Y se van llenando las calles cada vez de más voces que no entienden que no se atienda tanto grito. Todavía hay quien se resiste en dejar de defender lo indefendible. Pero llega un punto en que la crueldad solo puede ser defendida por quien la lleva a cabo y están a punto de callarse todos esos que siguen justificándola. Por qué tardan tanto.
