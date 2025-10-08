La aventura inolvidable de Cymbeline Núñez

Paco Durán y Cymbeline Núñez. / l.o.

Nos dice el Dalai Lama «La mayor riqueza es la salud mental». Llego al lugar de la cita un domingo por la tarde y me hallo con Paco Durán pintando con sonrisas las paredes de local de reunión. Durán, enfermero de Salud Mental del Hospital Regional durante más de cuatro décadas, ha sido el ideólogo e introductor de la arteterapia en Málaga como instrumento para la recuperación de personas con problemas de salud mental. Entre las manifestaciones artísticas aplicadas – música, pintura, escultura, talleres en museos de la ciudad…- se encuentra el cine como proyecto estético para vencer los miedos de estos pacientes relacionados con su autonomía, fomentar la creatividad y la integración social.

Uno de esos casos de éxito, esperanza y logro para estas personas lleva el nombre de Cymbeline Núñez quien, junto a Paco, este 2 de octubre se ha traído para Málaga el premio Asaenes al mejor corto amateur en la VII edición del Festival de Cortos y Salud Mental celebrado en Sevilla. Este evento organizado por Asaenes Salud Mental Sevilla tiene como objetivo visibilizar la Salud Mental a través de la gran pantalla, siendo destacable el amplio número de obras presentadas, más de cuatrocientas, de diferentes lugares de la geografía internacional: Alemania, Francia, Italia, Colombia, México…, lo que hace aún más valioso este galardón obtenido por Cymbeline. Ella, con una gran conciencia de enfermedad, narra en el documental ‘Una aventura inolvidable’ su viaje realizado desde la oscuridad a la luz en la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) en la provincia de Málaga. Todo un reconocimiento que celebrar este próximo 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.