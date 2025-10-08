Opinión | Málaga de un vistazo
La aventura inolvidable de Cymbeline Núñez
Nos dice el Dalai Lama «La mayor riqueza es la salud mental». Llego al lugar de la cita un domingo por la tarde y me hallo con Paco Durán pintando con sonrisas las paredes de local de reunión. Durán, enfermero de Salud Mental del Hospital Regional durante más de cuatro décadas, ha sido el ideólogo e introductor de la arteterapia en Málaga como instrumento para la recuperación de personas con problemas de salud mental. Entre las manifestaciones artísticas aplicadas – música, pintura, escultura, talleres en museos de la ciudad…- se encuentra el cine como proyecto estético para vencer los miedos de estos pacientes relacionados con su autonomía, fomentar la creatividad y la integración social.
Uno de esos casos de éxito, esperanza y logro para estas personas lleva el nombre de Cymbeline Núñez quien, junto a Paco, este 2 de octubre se ha traído para Málaga el premio Asaenes al mejor corto amateur en la VII edición del Festival de Cortos y Salud Mental celebrado en Sevilla. Este evento organizado por Asaenes Salud Mental Sevilla tiene como objetivo visibilizar la Salud Mental a través de la gran pantalla, siendo destacable el amplio número de obras presentadas, más de cuatrocientas, de diferentes lugares de la geografía internacional: Alemania, Francia, Italia, Colombia, México…, lo que hace aún más valioso este galardón obtenido por Cymbeline. Ella, con una gran conciencia de enfermedad, narra en el documental ‘Una aventura inolvidable’ su viaje realizado desde la oscuridad a la luz en la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) en la provincia de Málaga. Todo un reconocimiento que celebrar este próximo 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental.
