Opinión | En corto
El difícil deber de distinguir entre horrores
¿Es genocidio la masacre sin la menor piedad del adversario, población civil incluida, como en el espantoso caso de Israel con Gaza? Se trata desde luego de un horrendo crimen de guerra, una práctica de inhumanidad que envilece a sus autores, jamás debería ser olvidada y podría orbitar en el genocidio en sentido extenso, pero en nuestros tiempos (siglos XX-XXI, pongamos) el genocidio por definición, con perfiles que están más allá de la crueldad, la desproporción en la venganza o la inhumanidad, ha sido el aplicado al pueblo judío por el nazismo, ejecutado de forma fría, sistemática y calculada por «motivos» de exterminio étnico, hasta casi hacer desaparecer ese pueblo y su rastro en gran parte de Europa. Un crimen añadido del gobierno de Netanyahu (éste contra el propio pueblo judío) es haber propiciado que para mucha gente humanitaria las fronteras del genocidio se diluyan.
